Рогозин заявил, что США обсуждают отключение России от GPS

19 марта 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин нашел альтернативу GPS Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США обсуждают возможность отключения России от навигационной системы GPS. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс». «Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — заявил Рогозин, сообщает РИА «Новости». По его словам, беспокоиться не стоит, потому что в России есть спутниковая система навигации Глонасс, которая продолжит работать. Рогозин отметил, что каждый смартфон подключен к ней, пишет RT. GPS — спутниковая система навигации, которая показывает местоположение в любом месте Земли или околоземного космического пространства, передает «Ридус». Систему разработал Пентагон (США), сейчас ее используют в гражданских целях. Глонасс также создали в военных целях, но теперь система предоставляет навигационные услуги. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США обсуждают возможность отключения России от навигационной системы GPS. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс». «Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — заявил Рогозин, сообщает РИА «Новости». По его словам, беспокоиться не стоит, потому что в России есть спутниковая система навигации Глонасс, которая продолжит работать. Рогозин отметил, что каждый смартфон подключен к ней, пишет RT. GPS — спутниковая система навигации, которая показывает местоположение в любом месте Земли или околоземного космического пространства, передает «Ридус». Систему разработал Пентагон (США), сейчас ее используют в гражданских целях. Глонасс также создали в военных целях, но теперь система предоставляет навигационные услуги.