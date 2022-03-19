Рогозин заявил, что США обсуждают отключение России от GPS

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин нашел альтернативу GPS Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США обсуждают возможность отключения России от навигационной системы GPS. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — заявил Рогозин, сообщает РИА «Новости».

По его словам, беспокоиться не стоит, потому что в России есть спутниковая система навигации Глонасс, которая продолжит работать. Рогозин отметил, что каждый смартфон подключен к ней, пишет RT.

GPS — спутниковая система навигации, которая показывает местоположение в любом месте Земли или околоземного космического пространства, передает «Ридус». Систему разработал Пентагон (США), сейчас ее используют в гражданских целях. Глонасс также создали в военных целях, но теперь система предоставляет навигационные услуги.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США обсуждают возможность отключения России от навигационной системы GPS. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс». «Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — заявил Рогозин, сообщает РИА «Новости». По его словам, беспокоиться не стоит, потому что в России есть спутниковая система навигации Глонасс, которая продолжит работать. Рогозин отметил, что каждый смартфон подключен к ней, пишет RT. GPS — спутниковая система навигации, которая показывает местоположение в любом месте Земли или околоземного космического пространства, передает «Ридус». Систему разработал Пентагон (США), сейчас ее используют в гражданских целях. Глонасс также создали в военных целях, но теперь система предоставляет навигационные услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...