Чью позицию займет в итоге Алексей Орлов, — главная интрига в муниципальной власти Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов приостановил процесс реорганизации муниципальной радиостанции «Город FM» и отставку ее директора Инны Боевой. Об этом URA.RU сообщили три источника, знакомые с ситуацией. По словам одного из собеседников, на позицию Орлова могли повлиять обращения спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной, некоторых депутатов гордумы и экс-мэра, а ныне первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого.

«К Орлову приходили Бабушкина, Чернецкий, кто-то из депутатов гордумы. И мэр пока дает понять, что никаких решений еще нет. Вероятно, в ближайшее время он сам придет на радио, чтобы понять, что там происходит», — поделился источник. Пресс-секретарь Орлова Денис Каракулов на вопрос корреспондента URA.RU ответил: «Официальные решения не приняты».

О том, что вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин хочет реорганизовать «Город FM», URA.RU сообщило 14 марта. По последним данным, он планирует передать радиостанцию в ведение МАУ «Город» (эта структура — основной распорядитель городских трат на СМИ), а Боеву — уволить. В окружении Плахотина утверждают, что, по его мнению, в нынешнем виде бюджетное радио неэффективно, о чем говорят некие замеры рейтингов. А люди, работающие Боевой, считают, что Плахотин затеял изменения лишь для того, чтобы избавиться от журналистки. При этом ни Плахотин, ни Боева о ситуации не высказываются.

В разговоре с URA.RU Людмила Бабушкина подтвердила, что общалась с Орловым по поводу «Города FM». «Я считаю, что радио работает хорошо, радиослушателей достаточно много. И считают возможным сохранить его. Это решение муниципалитет, но свое мнение я высказала», — поделилась депутат. Похожий комментарий URA.RU дал и Аркадий Чернецкий: «Безотносительно конкретных людей разговор [с Орловым] о полезности радиостанции был. Алексей Валерьевич [Орлов] сказал, что будет разбираться».

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