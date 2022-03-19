Правительство РФ создало свою группу в «Одноклассниках»

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Из официальной группы в «Одноклассниках» подписчики смогут получать информацию о работе кабмина, заявил Борис Беляков Фото:

Правительство РФ открыло официальную группу в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщила пресс-служба кабмина. В группе будет публиковаться информация о ключевых решениях правительства, отчеты о мероприятиях, рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.

«В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официальной группы в „Одноклассниках“ подписчики смогут получать достоверную информацию о решениях и мерах, принимаемых правительством», — цитирует пресс-секретаря Мишустина Бориса Белякова официальный сайт кабмина.

Ранее «Одноклассники» внесли в реестр социально значимых ресурсов. Теперь пользователи могут получить к нему доступ даже при нулевом балансе, передает «Царьград». По данным Регионального общественного центра интернет-технологий, «Одноклассники» стали второй по популярности социальной сетью в России — ей пользуются 36,9% опрошенных. Всего бесплатный доступ предоставили к 371 ресурсу. В их числе социальная сеть «Вконтакте» и сайт «Госуслуг».

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Правительство РФ открыло официальную группу в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщила пресс-служба кабмина. В группе будет публиковаться информация о ключевых решениях правительства, отчеты о мероприятиях, рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей. «В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официальной группы в „Одноклассниках“ подписчики смогут получать достоверную информацию о решениях и мерах, принимаемых правительством», — цитирует пресс-секретаря Мишустина Бориса Белякова официальный сайт кабмина. Ранее «Одноклассники» внесли в реестр социально значимых ресурсов. Теперь пользователи могут получить к нему доступ даже при нулевом балансе, передает «Царьград». По данным Регионального общественного центра интернет-технологий, «Одноклассники» стали второй по популярности социальной сетью в России — ей пользуются 36,9% опрошенных. Всего бесплатный доступ предоставили к 371 ресурсу. В их числе социальная сеть «Вконтакте» и сайт «Госуслуг».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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