Правительство РФ создало свою группу в «Одноклассниках»

Правительство РФ открыло официальную группу в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщила пресс-служба кабмина. В группе будет публиковаться информация о ключевых решениях правительства, отчеты о мероприятиях, рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.
«В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официальной группы в „Одноклассниках“ подписчики смогут получать достоверную информацию о решениях и мерах, принимаемых правительством», — цитирует пресс-секретаря Мишустина Бориса Белякова официальный сайт кабмина.
Ранее «Одноклассники» внесли в реестр социально значимых ресурсов. Теперь пользователи могут получить к нему доступ даже при нулевом балансе, передает «Царьград». По данным Регионального общественного центра интернет-технологий, «Одноклассники» стали второй по популярности социальной сетью в России — ей пользуются 36,9% опрошенных. Всего бесплатный доступ предоставили к 371 ресурсу. В их числе социальная сеть «Вконтакте» и сайт «Госуслуг».
Правительство РФ открыло официальную группу в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщила пресс-служба кабмина. В группе будет публиковаться информация о ключевых решениях правительства, отчеты о мероприятиях, рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей. «В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официальной группы в „Одноклассниках“ подписчики смогут получать достоверную информацию о решениях и мерах, принимаемых правительством», — цитирует пресс-секретаря Мишустина Бориса Белякова официальный сайт кабмина. Ранее «Одноклассники» внесли в реестр социально значимых ресурсов. Теперь пользователи могут получить к нему доступ даже при нулевом балансе, передает «Царьград». По данным Регионального общественного центра интернет-технологий, «Одноклассники» стали второй по популярности социальной сетью в России — ей пользуются 36,9% опрошенных. Всего бесплатный доступ предоставили к 371 ресурсу. В их числе социальная сеть «Вконтакте» и сайт «Госуслуг».