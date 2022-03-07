Санкции TikTok и Facebook привели к росту аудитории «ВКонтакте»

07 марта 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Аудитория «ВКонтакте» резко выросла на фоне блокировке иностранных сетей и их ухода из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Количество пользователей социальной сети «ВКонтакте» резко выросло на фоне приостановки работы TikTok и замедления, а после и блокировки Facebook. Только в период с 21 по 27 февраля ежедневная аудитория платформы выросла на 200 тысяч пользователей, переходить в российскую соцсеть активно начали и отечественные звезды шоу-бизнеса. «За последнюю неделю зафиксировали резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Подобный рост мы наблюдаем каждый день. К примеру, на неделе с 21 по 27 февраля средняя ежедневная аудитория платформы в России выросла на 200 тыс. пользователей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы соцсети. Кроме того, российскую соцсеть активно начали продвигать знаменитости, в частности певица Ольга Бузова. «Мои хорошие, Вы помните, что у меня еще есть страничка ВКонтакте? Кому удобно, то давайте общаться там», — написала она на своей странице в Instagram. Также ведут свои профили в этой соцсети певец Сергей Жуков, музыкальный исполнитель Айза, предприниматель Курбан Омаров, телеведущие Андрей Бочаров и Марина Ким, актеры Станислав Ярушин и Денис Косяков. Социальная сеть «ВКонтакте» была включена в список российских социально значимых ресурсов. Это значит, что доступ к ней предоставляется бесплатно. По данным, опубликованным на официальном сайте Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), «ВКонтакте» стала наиболее популярной платформой среди россиян. Ежедневно ей пользуются 53,5% респондентов. На втором месте оказались «Одноклассники». Данной социальной сетью пользуются 36,9% опрошенных. А вот доля посетителей Facebook и Instagram в России составляет всего 8,2% и 27,4% соответственно. «В среднем по России „ВКонтакте“ всегда была самой популярной соцсетью. Исключением стали некоторые регионы, как, например, Северо-Кавказский федеральный округ, где наиболее популярен Instagram. Для молодой аудитории „ВКонтакте“ становится, по сути, единственной альтернативной. Не совсем понятна дальнейшая судьба TikTok, скорее всего будут пересмотрены ряд правил платформы на территории РФ и возобновление работы», — сообщил в разговоре с URA.RU директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин. Если этого не произойдет, то большая часть аудитории перейдет в соцсеть «ВКонтакте» или начнет пользоваться площадкой Yappy, которая является российским аналогом TikTok, сказал Сагдатулин. По его словам, сейчас начнется большой приток аудитории в соцсеть «ВКонтакте». Включение ресурса в список социально значимых и рост аудитории могут дать новый толчок для развития площадки, считает Сагдатулин. «Дальше все зависит от того, как они смогут воспользоваться этим. Уже сейчас „ВКонтакте“ работает над поддержкой блокчейна и NFT», — отметил он. Ранее Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей. Такая участь постигла Facebook, который ранее ограничил доступ к аккаунтам российских государственным СМИ: РИА «Новости», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру», «Газета.ру» и «Звезда». К Twitter также частично заблокировали доступ. После директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в разговоре с URA.RU предложила замедлить работу Instagram. По ее мнению, социальной сетью распространяется реклама с фейками и дезинформацией. Затем о приостановке прямых эфиров и распространения нового контента РФ сообщил TikTok. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Количество пользователей социальной сети «ВКонтакте» резко выросло на фоне приостановки работы TikTok и замедления, а после и блокировки Facebook. Только в период с 21 по 27 февраля ежедневная аудитория платформы выросла на 200 тысяч пользователей, переходить в российскую соцсеть активно начали и отечественные звезды шоу-бизнеса. «За последнюю неделю зафиксировали резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Подобный рост мы наблюдаем каждый день. К примеру, на неделе с 21 по 27 февраля средняя ежедневная аудитория платформы в России выросла на 200 тыс. пользователей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы соцсети. Кроме того, российскую соцсеть активно начали продвигать знаменитости, в частности певица Ольга Бузова. «Мои хорошие, Вы помните, что у меня еще есть страничка ВКонтакте? Кому удобно, то давайте общаться там», — написала она на своей странице в Instagram. Также ведут свои профили в этой соцсети певец Сергей Жуков, музыкальный исполнитель Айза, предприниматель Курбан Омаров, телеведущие Андрей Бочаров и Марина Ким, актеры Станислав Ярушин и Денис Косяков. Социальная сеть «ВКонтакте» была включена в список российских социально значимых ресурсов. Это значит, что доступ к ней предоставляется бесплатно. По данным, опубликованным на официальном сайте Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), «ВКонтакте» стала наиболее популярной платформой среди россиян. Ежедневно ей пользуются 53,5% респондентов. На втором месте оказались «Одноклассники». Данной социальной сетью пользуются 36,9% опрошенных. А вот доля посетителей Facebook и Instagram в России составляет всего 8,2% и 27,4% соответственно. «В среднем по России „ВКонтакте“ всегда была самой популярной соцсетью. Исключением стали некоторые регионы, как, например, Северо-Кавказский федеральный округ, где наиболее популярен Instagram. Для молодой аудитории „ВКонтакте“ становится, по сути, единственной альтернативной. Не совсем понятна дальнейшая судьба TikTok, скорее всего будут пересмотрены ряд правил платформы на территории РФ и возобновление работы», — сообщил в разговоре с URA.RU директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин. Если этого не произойдет, то большая часть аудитории перейдет в соцсеть «ВКонтакте» или начнет пользоваться площадкой Yappy, которая является российским аналогом TikTok, сказал Сагдатулин. По его словам, сейчас начнется большой приток аудитории в соцсеть «ВКонтакте». Включение ресурса в список социально значимых и рост аудитории могут дать новый толчок для развития площадки, считает Сагдатулин. «Дальше все зависит от того, как они смогут воспользоваться этим. Уже сейчас „ВКонтакте“ работает над поддержкой блокчейна и NFT», — отметил он. Ранее Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей. Такая участь постигла Facebook, который ранее ограничил доступ к аккаунтам российских государственным СМИ: РИА «Новости», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру», «Газета.ру» и «Звезда». К Twitter также частично заблокировали доступ. После директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в разговоре с URA.RU предложила замедлить работу Instagram. По ее мнению, социальной сетью распространяется реклама с фейками и дезинформацией. Затем о приостановке прямых эфиров и распространения нового контента РФ сообщил TikTok.