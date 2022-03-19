В Telegram появился бот для военных Украины, которые хотят в плен

19 марта 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Специалисты ДНР разработали telegram-бот для украинских военных, готовых сложить оружие Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В мессенджере Telegram появился специальный бот «Перейти на сторону ДНР». Разработка предназначена для оказания помощи украинским военнослужащим, готовым добровольно перейти на сторону России, Луганской или Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В связи со стремительным увеличением количества военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие, специалистами Донецкой Народной Республики разработан специальный бот: „Перейти на сторону ДНР“, с помощью которого военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить всю необходимую помощь в процессе перехода на сторону РФ, ДНР и ЛНР», — сообщается в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года. По заявлению президента России Владимира Путина, растущие угрозы в адрес жителей Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем — возможности для дипломатии были исчерпаны. В Минобороны РФ утверждают, что обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В мессенджере Telegram появился специальный бот «Перейти на сторону ДНР». Разработка предназначена для оказания помощи украинским военнослужащим, готовым добровольно перейти на сторону России, Луганской или Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В связи со стремительным увеличением количества военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие, специалистами Донецкой Народной Республики разработан специальный бот: „Перейти на сторону ДНР“, с помощью которого военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить всю необходимую помощь в процессе перехода на сторону РФ, ДНР и ЛНР», — сообщается в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года. По заявлению президента России Владимира Путина, растущие угрозы в адрес жителей Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем — возможности для дипломатии были исчерпаны. В Минобороны РФ утверждают, что обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.