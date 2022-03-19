Экономист предупредил о подорожании хлеба, макарон и соусов

20 марта 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Экономист не исключил уменьшения объемов товара в упаковке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Макароны, хлеб и соусы в России будут дорожать из-за роста цен на яйца. Таким мнением с URA.RU поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. «Вслед за яйцами будут дорожать все производные от них. Вырастет себестоимость соусов, макарон, хлебобулочных изделий. Также возможен вариант уменьшения объемов упаковки, при этом цена задираться не будет, но предложение товара будет уменьшено», — сказал Сергей Суверов. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков считает, что ожидаются перебои с производством. «Мы погружаемся в состояние стагфляции — сочетания роста цен и снижения объемов производства. Дальнейшая перспектива говорит о том, что оба фактора будут друг друга подталкивать. Рост цен неминуем», — отметил аналитик. По его словам, проблема состоит в том, что множество товаров для производства, включая корма и удобрения, импортировались. «Наладить производство внутри страны можно, но на это потребуются месяцы. Сейчас же будем наблюдать перебои», — считает Федяков. Птицефабрики ранее стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца. Ожидается, что рост стоимости может достигнуть 40%, так как производство на треть зависит от импорта. В рознице яйца уже подорожали на 25%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Макароны, хлеб и соусы в России будут дорожать из-за роста цен на яйца. Таким мнением с URA.RU поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. «Вслед за яйцами будут дорожать все производные от них. Вырастет себестоимость соусов, макарон, хлебобулочных изделий. Также возможен вариант уменьшения объемов упаковки, при этом цена задираться не будет, но предложение товара будет уменьшено», — сказал Сергей Суверов. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков считает, что ожидаются перебои с производством. «Мы погружаемся в состояние стагфляции — сочетания роста цен и снижения объемов производства. Дальнейшая перспектива говорит о том, что оба фактора будут друг друга подталкивать. Рост цен неминуем», — отметил аналитик. По его словам, проблема состоит в том, что множество товаров для производства, включая корма и удобрения, импортировались. «Наладить производство внутри страны можно, но на это потребуются месяцы. Сейчас же будем наблюдать перебои», — считает Федяков. Птицефабрики ранее стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца. Ожидается, что рост стоимости может достигнуть 40%, так как производство на треть зависит от импорта. В рознице яйца уже подорожали на 25%.