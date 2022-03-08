Минобороны: украинские пограничники выпускают из страны за взятку

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За пересечение границы Украины требуют до 5 тысяч долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские пограничники требуют взятку до пяти тысяч долларов за возможность покинуть страну во время спецоперации России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинские пограничники требуют от эвакуирующихся взятки от 1,5 до 5 тысяч долларов за беспрепятственное пересечение границы», — сообщил представитель гумштаба. Заявление он озвучил во время брифинга Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на Украине 24 февраля. Перед российскими военными стоят задачи по денацификации и демилитаризации страны. По словам лидера РФ, оккупация Украины в планы не входит, Россия отражает возникшие угрозы и прекращает геноцид в отношении жителей Донбасса. По данным Минобороны, российские силы атакуют объекты военной инфраструктуры противника и ведут себя корректно в отношении мирных граждан. Украинские националисты при этом зачастую используют их в качестве живого щита, передает Life.

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Украинские пограничники требуют взятку до пяти тысяч долларов за возможность покинуть страну во время спецоперации России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Украинские пограничники требуют от эвакуирующихся взятки от 1,5 до 5 тысяч долларов за беспрепятственное пересечение границы», — сообщил представитель гумштаба. Заявление он озвучил во время брифинга Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на Украине 24 февраля. Перед российскими военными стоят задачи по денацификации и демилитаризации страны. По словам лидера РФ, оккупация Украины в планы не входит, Россия отражает возникшие угрозы и прекращает геноцид в отношении жителей Донбасса. По данным Минобороны, российские силы атакуют объекты военной инфраструктуры противника и ведут себя корректно в отношении мирных граждан. Украинские националисты при этом зачастую используют их в качестве живого щита, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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