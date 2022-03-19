В Греции вандалы осквернили памятник советским воинам

19 марта 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

В Афинах нацистской символикой осквернили памятник советским воинам Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В центре Афин вандалы осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941—1944 годах. На монументе желтой краской написали слово «Азов» и нарисовали эмблему этого нацистского батальона. Об этом сообщило посольство РФ в Греции. «Сторонники украинского националистического батальона „Азов“, которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских солдатах», — цитирует заявление российского дипведомства ТАСС. В МИДе напомнили, что советские воины в годы Второй мировой войны «огромными жертвами освобождал порабощенную Европу от фашизма». Российские дипломаты потребовали от Греции расследования инцидента. «Мы призываем греческие власти сделать все, что необходимо для расследования этого варварского нападения и наказания вандалов», — заявили в посольстве. Памятник работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата с зажатой винтовкой в руках и оплакивающей его матерью-гречанкой, был установлен в Афинах в 2005 году. Памятник посвящен советским воинам, бежавшим из нацистского плена и сражавшимся в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах. Это не первый случай вандализма со стороны бандеровцев. В 2019 году украинские неонацисты осквернили свастикой памятник жертвам Холокоста, который был установлен под Николаевом на месте массового убийства 54 тысяч евреев. Также они оставили надпись о том, что «продажа украинской земли» быстро приведет евреев «к Холокосту». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В центре Афин вандалы осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941—1944 годах. На монументе желтой краской написали слово «Азов» и нарисовали эмблему этого нацистского батальона. Об этом сообщило посольство РФ в Греции. «Сторонники украинского националистического батальона „Азов“, которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских солдатах», — цитирует заявление российского дипведомства ТАСС. В МИДе напомнили, что советские воины в годы Второй мировой войны «огромными жертвами освобождал порабощенную Европу от фашизма». Российские дипломаты потребовали от Греции расследования инцидента. «Мы призываем греческие власти сделать все, что необходимо для расследования этого варварского нападения и наказания вандалов», — заявили в посольстве. Памятник работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата с зажатой винтовкой в руках и оплакивающей его матерью-гречанкой, был установлен в Афинах в 2005 году. Памятник посвящен советским воинам, бежавшим из нацистского плена и сражавшимся в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах. Это не первый случай вандализма со стороны бандеровцев. В 2019 году украинские неонацисты осквернили свастикой памятник жертвам Холокоста, который был установлен под Николаевом на месте массового убийства 54 тысяч евреев. Также они оставили надпись о том, что «продажа украинской земли» быстро приведет евреев «к Холокосту». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.