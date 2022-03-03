Захарова упрекнула Макрона в незнании фактов нацизма на Украине

Представитель МИД напомнила Макрону о фактах нацизма на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине было множество фактов нацизма, не видел их тот, кто не хотел этого видеть. Так сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, в котором упоминается не верит, что российская операция нацелена на борьбу с нацизмом.

«За столько лет нахождения в «нормандском формате» высоким представителям Франции можно было бы и почитать материалы. Один только факт. 16-го сентября 2019 года украинские неонацисты осквернили фашистской свастикой памятник жертвам Холокоста на месте массового убийства 54 тысяч евреев в селе Богдановка Доманевского района Николаевской области и оставили записку следующего содержания: «Опомнитесь, жиды. Остановитесь! Ибо продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, таких фактов за последнее время тысячи. Представитель МИД заверила, что еще не раз о них напомнит.

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он сообщил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, но никак не оккупация. Кроме того, лидер страны подчеркнул, что обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам