WP: Запад обеспокоился позицией Киева на переговорах с Россией

20 марта 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Запад обеспокоен неясной позицией Украины на переговорах с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны обеспокоены неясной позицией Украины на переговорах с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников. «[Президент Украины] Владимир Зеленский сталкивается с мучительным выбором за столом переговоров с Россией. Его правительство все еще выясняет, что может быть приемлемым», — пишут авторы статьи. При этом детали мирного соглашения, которое Киев обсуждает с Москвой, остаются загадкой для западных лидеров, подчеркивает издание. Политики считают, что секретные раунды переговоров могут как привести к завершению конфликта, так и иметь широкие последствия для европейской безопасности. Западные официальные лица опасаются, что если России удастся добиться политических перемен на Украине, применив военную силу, то она сможет использовать эту тактику и в других местах. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. Член киевской делегации Михаил Подоляк считает, что российско-украинские переговоры могут продлиться несколько недель или дольше. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Западные страны обеспокоены неясной позицией Украины на переговорах с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников. «[Президент Украины] Владимир Зеленский сталкивается с мучительным выбором за столом переговоров с Россией. Его правительство все еще выясняет, что может быть приемлемым», — пишут авторы статьи. При этом детали мирного соглашения, которое Киев обсуждает с Москвой, остаются загадкой для западных лидеров, подчеркивает издание. Политики считают, что секретные раунды переговоров могут как привести к завершению конфликта, так и иметь широкие последствия для европейской безопасности. Западные официальные лица опасаются, что если России удастся добиться политических перемен на Украине, применив военную силу, то она сможет использовать эту тактику и в других местах. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. Член киевской делегации Михаил Подоляк считает, что российско-украинские переговоры могут продлиться несколько недель или дольше. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны.