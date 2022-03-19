19 марта 2022

WP: Запад обеспокоился позицией Киева на переговорах с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, вертолет, украина, порошенко петр
Запад обеспокоен неясной позицией Украины на переговорах с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны обеспокоены неясной позицией Украины на переговорах с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский сталкивается с мучительным выбором за столом переговоров с Россией. Его правительство все еще выясняет, что может быть приемлемым», — пишут авторы статьи. При этом детали мирного соглашения, которое Киев обсуждает с Москвой, остаются загадкой для западных лидеров, подчеркивает издание.

Политики считают, что секретные раунды переговоров могут как привести к завершению конфликта, так и иметь широкие последствия для европейской безопасности. Западные официальные лица опасаются, что если России удастся добиться политических перемен на Украине, применив военную силу, то она сможет использовать эту тактику и в других местах.

24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. Член киевской делегации Михаил Подоляк считает, что российско-украинские переговоры могут продлиться несколько недель или дольше. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Западные страны обеспокоены неясной позицией Украины на переговорах с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников. «[Президент Украины] Владимир Зеленский сталкивается с мучительным выбором за столом переговоров с Россией. Его правительство все еще выясняет, что может быть приемлемым», — пишут авторы статьи. При этом детали мирного соглашения, которое Киев обсуждает с Москвой, остаются загадкой для западных лидеров, подчеркивает издание. Политики считают, что секретные раунды переговоров могут как привести к завершению конфликта, так и иметь широкие последствия для европейской безопасности. Западные официальные лица опасаются, что если России удастся добиться политических перемен на Украине, применив военную силу, то она сможет использовать эту тактику и в других местах. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. Член киевской делегации Михаил Подоляк считает, что российско-украинские переговоры могут продлиться несколько недель или дольше. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...