Лавров объяснил, что должно стать итогом спецоперации на Украине

19 марта 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Украина получит гарантии безопасности, сообщил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны. Об этом он сообщил во время общения с участниками финала международного трека конкурса «Лидеры России». Глава МИД РФ подчеркнул, что Киев при этом получит гарантии безопасности. «[Спецоперация РФ] завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности», — цитирует Сергея Лаврова РИА «Новости». Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина готова стать демилитаризованным государством с собственной армией. В качестве примера Киев привел Австрию и Швецию, которые официально провозгласили нейтралитет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что такой вариант может рассматриваться как определенный компромисс. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны. Об этом он сообщил во время общения с участниками финала международного трека конкурса «Лидеры России». Глава МИД РФ подчеркнул, что Киев при этом получит гарантии безопасности. «[Спецоперация РФ] завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности», — цитирует Сергея Лаврова РИА «Новости». Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина готова стать демилитаризованным государством с собственной армией. В качестве примера Киев привел Австрию и Швецию, которые официально провозгласили нейтралитет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что такой вариант может рассматриваться как определенный компромисс. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.