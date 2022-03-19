19 марта 2022

Немцам предложили есть меньше мяса для борьбы с Россией

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Немцам предложили сократить употребление мяса Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией. По его словам, РФ использует поставки продовольствия в качестве оружия.

«Употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против [президента России Владимира] Путина. Делайте покупки сознательно и выбрасывайте меньше еды», — дал совет населению министр сельского хозяйства в интервью журналу Spiegel. Он также утвердительно ответил на вопрос издания о том, использует ли Россия поставки продовольствия в качестве оружия. «Очевидно, это так», — сказал министр. По его мнению, Россия «использует свою экспортную мощь».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. После этого западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Россия приняла меры по укреплению отечественной экономики. В частности, правительство РФ временно запретило экспорт зерновых и сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения будут действовать до конца июня 2022 года. Кроме того, были приостановлены поставки удобрений. В Минсельхозе сообщили, что Россия обеспечила себе продовольственную безопасность.

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Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией. По его словам, РФ использует поставки продовольствия в качестве оружия. «Употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против [президента России Владимира] Путина. Делайте покупки сознательно и выбрасывайте меньше еды», — дал совет населению министр сельского хозяйства в интервью журналу Spiegel. Он также утвердительно ответил на вопрос издания о том, использует ли Россия поставки продовольствия в качестве оружия. «Очевидно, это так», — сказал министр. По его мнению, Россия «использует свою экспортную мощь». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. После этого западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Россия приняла меры по укреплению отечественной экономики. В частности, правительство РФ временно запретило экспорт зерновых и сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения будут действовать до конца июня 2022 года. Кроме того, были приостановлены поставки удобрений. В Минсельхозе сообщили, что Россия обеспечила себе продовольственную безопасность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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