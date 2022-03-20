НАТО хочет направить против России ее же оружие

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
На Украину могут поставить системы ПВО С-400 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США предложили своему партнеру по НАТО — Турции передать на Украину системы ПВО С-400 российского производства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты неофициально обсуждали с Турцией маловероятную возможность отправки своих систем противоракетной обороны С-400 российского производства на Украину, чтобы помочь ей бороться с российскими войсками. Официальные лица США в прошлом месяце обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами, но никаких конкретных или официальных запросов не поступало», — пишет Reuters.

Ранее стало известно, что США и НАТО отправят Украине советские системы ПВО. Среди них будут зенитно-ракетные комплексы «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14).

Россия проводит на Украине спецоперацию по решению президента РФ Владимира Путина. Глава государства отмечал, что там нужно провести денацификацию и демилитаризацию. По его словам, оккупации не планируется. Путин отмечал, что причинами стали действия Украины в отношении жителей Донбасса. Националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, передают «Невские новости».

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США предложили своему партнеру по НАТО — Турции передать на Украину системы ПВО С-400 российского производства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. «Соединенные Штаты неофициально обсуждали с Турцией маловероятную возможность отправки своих систем противоракетной обороны С-400 российского производства на Украину, чтобы помочь ей бороться с российскими войсками. Официальные лица США в прошлом месяце обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами, но никаких конкретных или официальных запросов не поступало», — пишет Reuters. Ранее стало известно, что США и НАТО отправят Украине советские системы ПВО. Среди них будут зенитно-ракетные комплексы «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14). Россия проводит на Украине спецоперацию по решению президента РФ Владимира Путина. Глава государства отмечал, что там нужно провести денацификацию и демилитаризацию. По его словам, оккупации не планируется. Путин отмечал, что причинами стали действия Украины в отношении жителей Донбасса. Националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, передают «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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