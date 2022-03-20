НАТО хочет направить против России ее же оружие

На Украину могут поставить системы ПВО С-400 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США предложили своему партнеру по НАТО — Турции передать на Украину системы ПВО С-400 российского производства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты неофициально обсуждали с Турцией маловероятную возможность отправки своих систем противоракетной обороны С-400 российского производства на Украину, чтобы помочь ей бороться с российскими войсками. Официальные лица США в прошлом месяце обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами, но никаких конкретных или официальных запросов не поступало», — пишет Reuters.

Ранее стало известно, что США и НАТО отправят Украине советские системы ПВО. Среди них будут зенитно-ракетные комплексы «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14).

Россия проводит на Украине спецоперацию по решению президента РФ Владимира Путина. Глава государства отмечал, что там нужно провести денацификацию и демилитаризацию. По его словам, оккупации не планируется. Путин отмечал, что причинами стали действия Украины в отношении жителей Донбасса. Националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, передают « Невские новости ».