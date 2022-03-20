Китай предложил США способ разрешить кризис на Украине

Позиция Китая по Украине является справедливой и объективной, считают в МИД республики Фото: Ксения Фикс © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США и другие страны Запада должны отказаться от менталитета «холодной войны» и прекратить противостояние с Россией, чтобы как можно скорее прекратить кризис на Украине и выработать модель европейской безопасности. Об этом со ссылкой на итоги переговоров председателя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина с президентом США Джозефом Байденом сообщил глава МИД республики Ван И.

«Долгосрочное решение — отказаться от менталитета „холодной войны“, воздержаться от группового противостояния. [А также] действительно сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности», — говорится в обращении Ван И на официальном сайте МИД Китая.

Министр также добавил, что нужно как можно скорее прекратить боевые действия и избежать жертв среди мирного населения. Для этого все стороны конфликта должны заботиться о диалоге. По его словам, в этом заключается объективная и справедливая позиция Китая, которая «соответствует чаяниям большинства стран».

Страны Запада развернули санкционную войну против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, направлены на ухудшение жизни миллионов россиян, но в то же время наносят удар и по глобальной экономике, включая самих США и Европу.

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