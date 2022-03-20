Россия покрыла расходы Таджикистана на Паралимпиаде в ХМАО

20 марта 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Сборная Таджикистана тоже не смогла попасть на Паралимпиаду в Пекин Фото: правительство ХМАО новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Паралимпийский комитет России покрыл расходы сборной Таджикистана на зимних Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске, которые проходили с 16 по 20 марта. Об этом URA.RU рассказали президент национального Паралимпийского комитета Таджикистана Парвиз Бобошарипов и генсекретарь организации Абдурауф Алимов. «Нам позвонили из Паралимпийского комитета России и сказали, что организуют такие соревнования [в Ханты-Мансийске]. Я многих знаю в комитете, поэтому говорю: „Знаете, другому бы я не сказал, но вам скажу. У нас год только начался, есть финансовые проблемы“. Буквально на следующий день снова позвонили и сказали, что проблем нет и все наши расходы покроет Паралимпийский комитет России. Например, только на один билет до ХМАО организаторы потратили 50 тысяч рублей», — рассказал Алимов. Как заметил Бобошарипов, сборная Таджикистана не смогла попасть на Паралимпиаду в Пекин. А Игры в Югре — это шанс для их спортсмена впервые за два года поучаствовать в международном турнире: «Он теперь может получить доступ к другим соревнованиям». По словам Алимова, на отсутствие команды Таджикистана в Пекине повлияла пандемия. Перед Паралимпиадой в 2018 году слепой лыжник Сиевуш Илясов, который выступает с сопровождающим, был в международном лагере в Германии при поддержке Международного паралимпийского комитета, потом — в Кубке мира. Соревнования давали ему рейтинг. А в 2020—2021 годах из-за роста заболеваемости коронавирусом в Таджикистане были полностью отменены авиарейсы. Вторым заявленным на Игры в ХМАО спортсменом был горнолыжник Сунатулло Гафоров. Но из-за травмы — он повредил ногу — Гафоров не смог приехать на соревнования. Ранее URA.RU писало, с какими сложностями столкнулась сборная Армении в процессе подготовки к турниру в Югре. В Играх в Ханты-Мансийске участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир был организован после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах ввели многие мировые спортивные ассоциации и федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Паралимпийский комитет России покрыл расходы сборной Таджикистана на зимних Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске, которые проходили с 16 по 20 марта. Об этом URA.RU рассказали президент национального Паралимпийского комитета Таджикистана Парвиз Бобошарипов и генсекретарь организации Абдурауф Алимов. «Нам позвонили из Паралимпийского комитета России и сказали, что организуют такие соревнования [в Ханты-Мансийске]. Я многих знаю в комитете, поэтому говорю: „Знаете, другому бы я не сказал, но вам скажу. У нас год только начался, есть финансовые проблемы“. Буквально на следующий день снова позвонили и сказали, что проблем нет и все наши расходы покроет Паралимпийский комитет России. Например, только на один билет до ХМАО организаторы потратили 50 тысяч рублей», — рассказал Алимов. Как заметил Бобошарипов, сборная Таджикистана не смогла попасть на Паралимпиаду в Пекин. А Игры в Югре — это шанс для их спортсмена впервые за два года поучаствовать в международном турнире: «Он теперь может получить доступ к другим соревнованиям». По словам Алимова, на отсутствие команды Таджикистана в Пекине повлияла пандемия. Перед Паралимпиадой в 2018 году слепой лыжник Сиевуш Илясов, который выступает с сопровождающим, был в международном лагере в Германии при поддержке Международного паралимпийского комитета, потом — в Кубке мира. Соревнования давали ему рейтинг. А в 2020—2021 годах из-за роста заболеваемости коронавирусом в Таджикистане были полностью отменены авиарейсы. Вторым заявленным на Игры в ХМАО спортсменом был горнолыжник Сунатулло Гафоров. Но из-за травмы — он повредил ногу — Гафоров не смог приехать на соревнования. Ранее URA.RU писало, с какими сложностями столкнулась сборная Армении в процессе подготовки к турниру в Югре. В Играх в Ханты-Мансийске участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир был организован после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах ввели многие мировые спортивные ассоциации и федерации.