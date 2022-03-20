СМИ: в школах Санкт-Петербурга приостановили часть экзаменов

20 марта 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге школам рекомендовали приостановить проведение Всероссийских проверочных работ из-за недостатка бумаги. Об этом сообщили учителя образовательных учреждений Выборгского и Красносельского районов города. Школам порекомендовали сохранить бумагу и картриджи для проведения ГИА (государственной итоговой аттестации). «Для образовательных учреждений, у кого выбран бумажный вариант, ВПР приостанавливаются с 21.03.2022. Обращаем ваше внимание на то, что бумагу и картриджи необходимо сохранить, так как впереди проведение основного периода ГИА», — цитирует издание «Ротонда» сообщение, которое получили учителя школ Выборского района. Районные чиновники уточнили, что причиной приостановки Всероссийский проверочных работ стала нехватка бумаги. В частности, образовательные учреждения Красносельского района опрашивали, сколько бумаги понадобится для печати материалов на ЕГЭ. В Красногвардейском районе отметили, что пока не будут приостанавливать проведение ВПР. Руководитель одной из школ сообщил, что бумаги у них хватает, а официального документа от Рособрнадзора о переносе проверочных работ не поступало. URA.RU направило запросы в пресс-службы Минпросвещения РФ и Рособрнадзора. На момент публикации ответы не были получены За последние несколько дней цены на бумагу в России выросли в 2-3 раза и выше. Из-за этого многие бюджетные учреждения не могут провести плановые закупки канцелярии. Так, спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин велел ограничить тиражирование и печать документов на бумажных носителях. Как сообщали СМИ, несколько производителей в разных регионах приостановили выпуск форматной бумаги, поскольку прекратились поставки отбеливающего реагента из-за Европы. На фоне этого выпуск белой офисной бумаги возобновил Туринский целлюлозно-бумажный завод в Свердловской области. По словам генерального директора предприятия Дмитрия Русакова, первая партия будет готова уже в апреле. Цены на товары и продукты в российских магазинах взлетели на фоне санкций, объявленных странами Запада и США после начала вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле заявили, эти шаги Запада имеют все признаки широкомасштабной экономической войны.