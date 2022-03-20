Офтальмолог назвала две болезни девушек с нарощенными ресницами

21 марта 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Татьяна Шилова рассказала, что лекарство от глаукомы способствует росту ресниц Фото: Илья Московец © URA.RU Постоянное использование нарощенных ресниц может вызвать синдром сухого глаза и трихиаз (рост ресниц в сторону глазного яблока). Об этом корреспонденту URA.RU сообщила врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «Нарощенные ресницы клеятся на собственные. Помимо того, что клей сам по себе токсичен, возникает давление на железы, обеспечивающие нам правильный состав слезы, которые находятся в толще века. Возникает вторичный синдром сухого глаза, который тяжело лечится. Сначала человек испытывает просто дискомфорт, зрительное утомление, желание почесать веки, поморгать. В хронической форме получаем стойкую атрофию этих желез и нарушение качественного и количественного состава слезы, нарушение защитных функций слезы. У девушек с нарощенными ресницами синдром сухого глаза всегда присутствует», — объяснила Татьяна Шилова. Офтальмолог отметила, что собственные ресницы могут начать расти совершенно в другом направлении. «Это называется трихиаз. Это опасная штука. Искусственные ресницы могут вызвать механическое изменение направления роста ресниц. Рост в сторону глаза или слизистой оболочки — это хроническое травмирование глазной поверхности. Целый букет проблем может возникнуть», — сообщила профессор. По ее словам, такое нарушение может вызвать препарат от глаукомы. «В качестве побочного действия лекарство вызывает рост и утолщение ресниц. В целом это хорошо, но как оборотная сторона — эти ресницы иногда начинают расти неправильно», — предупредила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Постоянное использование нарощенных ресниц может вызвать синдром сухого глаза и трихиаз (рост ресниц в сторону глазного яблока). Об этом корреспонденту URA.RU сообщила врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «Нарощенные ресницы клеятся на собственные. Помимо того, что клей сам по себе токсичен, возникает давление на железы, обеспечивающие нам правильный состав слезы, которые находятся в толще века. Возникает вторичный синдром сухого глаза, который тяжело лечится. Сначала человек испытывает просто дискомфорт, зрительное утомление, желание почесать веки, поморгать. В хронической форме получаем стойкую атрофию этих желез и нарушение качественного и количественного состава слезы, нарушение защитных функций слезы. У девушек с нарощенными ресницами синдром сухого глаза всегда присутствует», — объяснила Татьяна Шилова. Офтальмолог отметила, что собственные ресницы могут начать расти совершенно в другом направлении. «Это называется трихиаз. Это опасная штука. Искусственные ресницы могут вызвать механическое изменение направления роста ресниц. Рост в сторону глаза или слизистой оболочки — это хроническое травмирование глазной поверхности. Целый букет проблем может возникнуть», — сообщила профессор. По ее словам, такое нарушение может вызвать препарат от глаукомы. «В качестве побочного действия лекарство вызывает рост и утолщение ресниц. В целом это хорошо, но как оборотная сторона — эти ресницы иногда начинают расти неправильно», — предупредила эксперт.