В Альянсе турагентств назвали места отдыха вдали от цивилизации

21 марта 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

В России есть места, где на сотни километров нет людей, отметила Наталия Осипова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для отдыха вдали от цивилизации подойдут такие направления, как Камчатка, Байкал, Алтай и Сахалин. Таким мнением с URA.RU поделилась исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. «В России есть такие уголки, которые еще не развиты, нет инфраструктуры, туда еще не дошла цивилизация в полном смысле этого слова. Это Камчатка, которую надо развивать. Люди там и в палатках живут, дикая природа. Это Сахалин. Это Алтай, где можно найти место, где в округе на сотни километров никого нет. Байкал, которым еще заниматься и заниматься. Туристы летают и довольны. Кто-то ездит смотреть лед необыкновенный в феврале, кто-то летом, рыбу ловить», — сказала Наталия Осипова. По ее словам, инфраструктура еще доберется до этих мест. «У нас есть нацпроект. Будем развивать, но пока такие места еще есть. Сейчас мы занимаемся развитием Дальнего Востока и Арктики. В основном это отдых для молодых, которые любят путешествовать, находиться в не совсем обычных условиях. Эти места нужно беречь, чтобы инфраструктура, когда до них доберется, не поглотила красоту этих мест и не лишила их изюминки», — отметила директор АТА. Осипова объяснила, что данные направления относятся к индивидуальному туризму и путешественники часто сами составляют для себя маршруты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для отдыха вдали от цивилизации подойдут такие направления, как Камчатка, Байкал, Алтай и Сахалин. Таким мнением с URA.RU поделилась исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. «В России есть такие уголки, которые еще не развиты, нет инфраструктуры, туда еще не дошла цивилизация в полном смысле этого слова. Это Камчатка, которую надо развивать. Люди там и в палатках живут, дикая природа. Это Сахалин. Это Алтай, где можно найти место, где в округе на сотни километров никого нет. Байкал, которым еще заниматься и заниматься. Туристы летают и довольны. Кто-то ездит смотреть лед необыкновенный в феврале, кто-то летом, рыбу ловить», — сказала Наталия Осипова. По ее словам, инфраструктура еще доберется до этих мест. «У нас есть нацпроект. Будем развивать, но пока такие места еще есть. Сейчас мы занимаемся развитием Дальнего Востока и Арктики. В основном это отдых для молодых, которые любят путешествовать, находиться в не совсем обычных условиях. Эти места нужно беречь, чтобы инфраструктура, когда до них доберется, не поглотила красоту этих мест и не лишила их изюминки», — отметила директор АТА. Осипова объяснила, что данные направления относятся к индивидуальному туризму и путешественники часто сами составляют для себя маршруты.