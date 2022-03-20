Минобороны раскрыло реальную статистику смертности в Мариуполе

21 марта 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

По словам Мизинцева, статистика представлена за последние три дня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU ВСУ убивают в Мариуполе от 80 до 235 граждан в сутки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют», — рассказал генерал, пишет РИА «Новости». Начальник НЦУО подчеркнул, что это представлена статистика за последние три дня. По его словам, в число погибших входят те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть Мариуполь. «Боевики их просто расстреливают», — заключил Мизинцев. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов национального батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) Николай Кравченко с позывным Крук. Минобороны РФ утром 21 марта откроет гумкоридоры из вышеупомянутого города, чтобы все желающие могли перейти на российскую или украинскую сторону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ВСУ убивают в Мариуполе от 80 до 235 граждан в сутки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют», — рассказал генерал, пишет РИА «Новости». Начальник НЦУО подчеркнул, что это представлена статистика за последние три дня. По его словам, в число погибших входят те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть Мариуполь. «Боевики их просто расстреливают», — заключил Мизинцев. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов национального батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) Николай Кравченко с позывным Крук. Минобороны РФ утром 21 марта откроет гумкоридоры из вышеупомянутого города, чтобы все желающие могли перейти на российскую или украинскую сторону.