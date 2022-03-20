Минобороны раскрыло реальную статистику смертности в Мариуполе

ВСУ убивают в Мариуполе от 80 до 235 граждан в сутки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют», — рассказал генерал, пишет РИА «Новости».
Начальник НЦУО подчеркнул, что это представлена статистика за последние три дня. По его словам, в число погибших входят те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть Мариуполь. «Боевики их просто расстреливают», — заключил Мизинцев.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов национального батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) Николай Кравченко с позывным Крук. Минобороны РФ утром 21 марта откроет гумкоридоры из вышеупомянутого города, чтобы все желающие могли перейти на российскую или украинскую сторону.
ВСУ убивают в Мариуполе от 80 до 235 граждан в сутки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют», — рассказал генерал, пишет РИА «Новости». Начальник НЦУО подчеркнул, что это представлена статистика за последние три дня. По его словам, в число погибших входят те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть Мариуполь. «Боевики их просто расстреливают», — заключил Мизинцев. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов национального батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) Николай Кравченко с позывным Крук. Минобороны РФ утром 21 марта откроет гумкоридоры из вышеупомянутого города, чтобы все желающие могли перейти на российскую или украинскую сторону.