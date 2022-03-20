Минпромторг оценил российский рынок лекарственных препаратов

21 марта 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

Доля отечественных препаратов составляет порядка 61,2% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В общем объеме фармрынка России доля отечественных препаратов составляет 61,2%. Об этом сообщили представители Минпромторга. В общем объеме фармацевтического рынка России доля отечественных препаратов составляет 61,2%. Что касается жизненно важных лекарств (ЖНВЛП), по полному циклу у нас могут производить половину (404 позиции из 808). А доля импортируемых субстанций оценивается на уровне 80% от общего объема необходимого сырья, сообщили «Известиям» в Минпромторге. В ведомстве отметили, что в России возможно производить около 80% препаратов по номенклатуре ЖНВЛП. За последние два года в стране открылось несколько площадок по производству фармацевтических субстанций. Представители отрасли считают, что сделать полностью независимым отечественное производство медикаментов невозможно. По словам гендиректора фармкомпании «Вертекс» Георгия Побелянского, в России нет достаточного количества оборудования, компонентов, материалов, с помощью которых было бы возможно наладить отечественное производство лекарств. В России на 50% увеличился объем продаж лекарств в первую неделю после начала спецоперации. Так, например, в аптеках Екатеринбурга сложно купить препарат «Фемостон». Кроме того, во многих городах России закончились препараты для лечения заболевания щитовидки. На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В общем объеме фармрынка России доля отечественных препаратов составляет 61,2%. Об этом сообщили представители Минпромторга. В общем объеме фармацевтического рынка России доля отечественных препаратов составляет 61,2%. Что касается жизненно важных лекарств (ЖНВЛП), по полному циклу у нас могут производить половину (404 позиции из 808). А доля импортируемых субстанций оценивается на уровне 80% от общего объема необходимого сырья, сообщили «Известиям» в Минпромторге. В ведомстве отметили, что в России возможно производить около 80% препаратов по номенклатуре ЖНВЛП. За последние два года в стране открылось несколько площадок по производству фармацевтических субстанций. Представители отрасли считают, что сделать полностью независимым отечественное производство медикаментов невозможно. По словам гендиректора фармкомпании «Вертекс» Георгия Побелянского, в России нет достаточного количества оборудования, компонентов, материалов, с помощью которых было бы возможно наладить отечественное производство лекарств. В России на 50% увеличился объем продаж лекарств в первую неделю после начала спецоперации. Так, например, в аптеках Екатеринбурга сложно купить препарат «Фемостон». Кроме того, во многих городах России закончились препараты для лечения заболевания щитовидки. На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.