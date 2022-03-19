Задержанные ФСБ сотрудник тюменского вуза и его сын арестованы

Начальник Службы безопасности ТюмГУ Михаил Захаров и его сын Захар Захаров арестованы до 15 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ленинский суд Тюмени отправил начальника Службы безопасности ТюмГУ Михаила Захарова, его сына Захара Захарова, Александра Томилова и Дениса Авдеева под арест до 15 мая. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Еще один подозреваемый по уголовному делу о мошенничестве, Сергей Скоробогатов, отправлен под домашний арест.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Михаилу Захарову, Захару Захарову, Александру Томилову, Денису Авдееву и в отношении Сергея Скоробогатова ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Все фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ)», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Как предполагает следствие, подозреваемые по подложным документам обращали федеральные земли в свою пользу, а затем продавали. Предварительный ущерб государству составил более 100 млн рублей. Как ранее указывало URA.RU, cотрудниками ФСБ, был задержан начальник Службы безопасности Тюменского государственного университета Михаил Захаров и начальник отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом Управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Захар Захаров. Последний, предположительно, является сыном сотрудника вуза.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам