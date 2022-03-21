Рогозин: биооружие с Украины нацелено на геноцид русских

21 марта 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Рогозин заявил, что США и Украина готовят биологическое оружие «Геноцид нации» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин раскрыл опасность биооружия с Украины для русских. Он сообщил, что США совместно с Киевом производили оружие биооружие «Геноцид нации». «Предполагаю, что свидетельства, добытые нашими военными биологами в расположенных на Украине биолабораториях США (или биолабораториях Украины, финансируемых и направляемых США, что одно и то же), подтвердят наши данные, что Соединенные Штаты под боком России при попустительстве (или прямой поддержке киевских властей) разрабатывали этническое оружие геноцида русской нации», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Также, по словам Рогозина, биоружие воздействует на репродуктивную функцию женщин иммунную систему конкретной национальности. Глава «Роскосмоса» выразил надежду, что американские и укронацистские «бионженеры» не смогут уничтожить все следы своих преступлений. Ранее Дмитрий Рогозин призвал российских силовиков расследовать преступления сына американского президента Джо Байдена. Он считает, что Хантер Байден вместе с «подельниками» по компании Burisma грабил Украину и делился взятками с отцом. Глава «Роскосмоса» считает, что президент США обеспечивает Украину оружием, чтобы скрыть доказательства коррупции своей семьи. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также он подчеркнул, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако эти просьбы не были услышаны украинской стороной. При таких обстоятельствах, Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин раскрыл опасность биооружия с Украины для русских. Он сообщил, что США совместно с Киевом производили оружие биооружие «Геноцид нации». «Предполагаю, что свидетельства, добытые нашими военными биологами в расположенных на Украине биолабораториях США (или биолабораториях Украины, финансируемых и направляемых США, что одно и то же), подтвердят наши данные, что Соединенные Штаты под боком России при попустительстве (или прямой поддержке киевских властей) разрабатывали этническое оружие геноцида русской нации», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Также, по словам Рогозина, биоружие воздействует на репродуктивную функцию женщин иммунную систему конкретной национальности. Глава «Роскосмоса» выразил надежду, что американские и укронацистские «бионженеры» не смогут уничтожить все следы своих преступлений. Ранее Дмитрий Рогозин призвал российских силовиков расследовать преступления сына американского президента Джо Байдена. Он считает, что Хантер Байден вместе с «подельниками» по компании Burisma грабил Украину и делился взятками с отцом. Глава «Роскосмоса» считает, что президент США обеспечивает Украину оружием, чтобы скрыть доказательства коррупции своей семьи. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также он подчеркнул, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако эти просьбы не были услышаны украинской стороной. При таких обстоятельствах, Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.