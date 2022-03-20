Рогозин призвал российских силовиков заняться сыном Байдена

20 марта 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин высказался о сыне президента США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские силовики должны заняться сыном президента США Джо Байдена Хантером и расследовать его преступления. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Полагаю, что нашим правоохранительным органам будет небезынтересно провести тщательное расследование этих преступлений правящей в Америке семьи для понимания истинных мотивов поведения политической элиты США, прежде всего „демократов“, сместившей в 2014 году Януковича и приведшей к власти нацистских обезьян с гранатой в руке», — заявил Рогозин в своем telegram-канале. Так он прокомментировал публикацию американской газеты The New York Times о том, что сын Байдена оплатил налоговый счет, но расследование в отношении его деловых операций продолжается. Хантер Байден вместе с «подельниками» по компании Burisma грабил Украину и делился взятками с отцом, высказался Рогозин. Президент США заваливает Украину оружием, чтобы скрыть доказательства коррупции своей семьи, заявил глава «Роскосмоса». Россия ввела ответные санкции в отношении американских чиновников, в их числе был сын Байдена. В Белом доме заявили, что президент США и другие представители руководства не собираются ездить в Россию и у них нет банковских счетов в этой стране. В Конгрессе США ранее обвиняли Байдена в помощи Украине из-за скандала с Хантером. У Киева есть компромат на сына президента, заявляла конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские силовики должны заняться сыном президента США Джо Байдена Хантером и расследовать его преступления. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Полагаю, что нашим правоохранительным органам будет небезынтересно провести тщательное расследование этих преступлений правящей в Америке семьи для понимания истинных мотивов поведения политической элиты США, прежде всего „демократов“, сместившей в 2014 году Януковича и приведшей к власти нацистских обезьян с гранатой в руке», — заявил Рогозин в своем telegram-канале. Так он прокомментировал публикацию американской газеты The New York Times о том, что сын Байдена оплатил налоговый счет, но расследование в отношении его деловых операций продолжается. Хантер Байден вместе с «подельниками» по компании Burisma грабил Украину и делился взятками с отцом, высказался Рогозин. Президент США заваливает Украину оружием, чтобы скрыть доказательства коррупции своей семьи, заявил глава «Роскосмоса». Россия ввела ответные санкции в отношении американских чиновников, в их числе был сын Байдена. В Белом доме заявили, что президент США и другие представители руководства не собираются ездить в Россию и у них нет банковских счетов в этой стране. В Конгрессе США ранее обвиняли Байдена в помощи Украине из-за скандала с Хантером. У Киева есть компромат на сына президента, заявляла конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин.