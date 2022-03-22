В Тюменской области задержали пьяного водителя скорой

В Тюменской области задержан нетрезвый водитель скорой помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники управления ГИБДД по Тюменской области задержали нетрезвого 67-летнего водителя скорой помощи в Сладковском районе. Об это URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«67-летнего водителя на автомобиле скорой помощи автоинспекторы остановили на улице Ленина 63, в селе Сладково, сразу почувствовался резкий запах алкоголя. При этом в путевом листе стояла отметка о прохождении утром медицинского осмотра», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сам водитель рассказал, что употреблял спиртные напитки накануне вечером, а с утра направился на работу, надеясь, что выездов не будет. На мужчину составлен протокол за пьяное вождение. Получить комментарий от департамента здравоохранения Тюменской области пока не удалось. Агентство направило письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ялуторовске сотрудники УГИБДД задержали пьяного тракториста. В нетрезвом состоянии он выехал убирать город от снега.