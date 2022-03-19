19 марта 2022
18 марта 2022

«Победа» запускает авиарейсы из Тобольска в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, авиарейс, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе, авиалинии, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Первый перелет по маршруту Тобольск — Санкт-Петербург состоится 28 марта Фото:

Авиакомпания «Победа» (является дочерней компание ПАО «Аэрофлот») с 28 марта открывает перелеты по маршруту «Тобольск — Санкт-Петербург». Билеты на это направление уже появились на официальном сайте «Аэрофлота». В расписании указано, что авиарейсы «Тобольск — Санкт-Петербург» будуты выполняться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.

«Тобольск — Санкт-Петербург. Вылет: 28 марта, в 7:20. Прибытие: 8:20. Борт: Sukhoi SuperJet 100. Стоимость билетов: от 5550 рублей», — указано в расписании полетов на официальном сайте авиакомпании «Аэрофлот».

Как ранее указывало агентство, авиаперелеты по маршруту Тобольск — Санкт-Петербург планировалось запустить 2 февраля 2022 года. Однако, по неозвученным причинам, авикомпания «Победа» перенесла сроки запуска перелетов по данному направлению.

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Авиакомпания «Победа» (является дочерней компание ПАО «Аэрофлот») с 28 марта открывает перелеты по маршруту «Тобольск — Санкт-Петербург». Билеты на это направление уже появились на официальном сайте «Аэрофлота». В расписании указано, что авиарейсы «Тобольск — Санкт-Петербург» будуты выполняться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. «Тобольск — Санкт-Петербург. Вылет: 28 марта, в 7:20. Прибытие: 8:20. Борт: Sukhoi SuperJet 100. Стоимость билетов: от 5550 рублей», — указано в расписании полетов на официальном сайте авиакомпании «Аэрофлот». Как ранее указывало агентство, авиаперелеты по маршруту Тобольск — Санкт-Петербург планировалось запустить 2 февраля 2022 года. Однако, по неозвученным причинам, авикомпания «Победа» перенесла сроки запуска перелетов по данному направлению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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