«Победа» запускает авиарейсы из Тобольска в Санкт-Петербург

Первый перелет по маршруту Тобольск — Санкт-Петербург состоится 28 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Авиакомпания «Победа» (является дочерней компание ПАО «Аэрофлот») с 28 марта открывает перелеты по маршруту «Тобольск — Санкт-Петербург». Билеты на это направление уже появились на официальном сайте «Аэрофлота». В расписании указано, что авиарейсы «Тобольск — Санкт-Петербург» будуты выполняться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.

«Тобольск — Санкт-Петербург. Вылет: 28 марта, в 7:20. Прибытие: 8:20. Борт: Sukhoi SuperJet 100. Стоимость билетов: от 5550 рублей», — указано в расписании полетов на официальном сайте авиакомпании «Аэрофлот».

Как ранее указывало агентство, авиаперелеты по маршруту Тобольск — Санкт-Петербург планировалось запустить 2 февраля 2022 года. Однако, по неозвученным причинам, авикомпания «Победа» перенесла сроки запуска перелетов по данному направлению.