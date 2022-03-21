Певица Савичева рассказала, что ее не устраивает в жизни

21 марта 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Певица Юлия Савичева рассказала, что с проблемой ей помог разобраться психолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица, уроженка Кургана Юлия Савичева считает, что ей часто мешает в жизни излишняя самокритичность. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Порой я даже слишком самокритична. И это мне мешает зачастую. Конечно, это дает силы тебе и мотивацию делать лучше, быть лучше, но часто и мешает. Иногда хочется вообще как-то попроще ко всему относиться и внутри себя не самобичевать, но уж такая у меня натура», — рассказала певица. Савичева добавила, что эту проблему она проработала с психологом, что ей очень помогло. Она посоветовала людям с аналогичными проблемами также обратиться к психологу. Ранее певица рассказала, что ей не понравилась новая часть серии фильмов про «Бэтмена», прокат которой был отменен в России. Тогда Савичева отметила, что супергеройское кино — явно не то, что ей нравится. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Певица, уроженка Кургана Юлия Савичева считает, что ей часто мешает в жизни излишняя самокритичность. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Порой я даже слишком самокритична. И это мне мешает зачастую. Конечно, это дает силы тебе и мотивацию делать лучше, быть лучше, но часто и мешает. Иногда хочется вообще как-то попроще ко всему относиться и внутри себя не самобичевать, но уж такая у меня натура», — рассказала певица. Савичева добавила, что эту проблему она проработала с психологом, что ей очень помогло. Она посоветовала людям с аналогичными проблемами также обратиться к психологу. Ранее певица рассказала, что ей не понравилась новая часть серии фильмов про «Бэтмена», прокат которой был отменен в России. Тогда Савичева отметила, что супергеройское кино — явно не то, что ей нравится.