Певица Савичева рассказала, что ее не устраивает в жизни

Певица, уроженка Кургана Юлия Савичева считает, что ей часто мешает в жизни излишняя самокритичность. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«Порой я даже слишком самокритична. И это мне мешает зачастую. Конечно, это дает силы тебе и мотивацию делать лучше, быть лучше, но часто и мешает. Иногда хочется вообще как-то попроще ко всему относиться и внутри себя не самобичевать, но уж такая у меня натура», — рассказала певица.
Савичева добавила, что эту проблему она проработала с психологом, что ей очень помогло. Она посоветовала людям с аналогичными проблемами также обратиться к психологу.
Ранее певица рассказала, что ей не понравилась новая часть серии фильмов про «Бэтмена», прокат которой был отменен в России. Тогда Савичева отметила, что супергеройское кино — явно не то, что ей нравится.
Певица, уроженка Кургана Юлия Савичева считает, что ей часто мешает в жизни излишняя самокритичность. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Порой я даже слишком самокритична. И это мне мешает зачастую. Конечно, это дает силы тебе и мотивацию делать лучше, быть лучше, но часто и мешает. Иногда хочется вообще как-то попроще ко всему относиться и внутри себя не самобичевать, но уж такая у меня натура», — рассказала певица. Савичева добавила, что эту проблему она проработала с психологом, что ей очень помогло. Она посоветовала людям с аналогичными проблемами также обратиться к психологу. Ранее певица рассказала, что ей не понравилась новая часть серии фильмов про «Бэтмена», прокат которой был отменен в России. Тогда Савичева отметила, что супергеройское кино — явно не то, что ей нравится.