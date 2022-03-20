В ХМАО взлетели цены на офисную бумагу

Цена за пачку бумаги в магазинах и на сайтах маркетплейсов составляет уже более 1000 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО стремительно дорожает офисная бумага. Корреспондент URA.RU выяснил, в каких магазинах можно найти более низкие цены за пачку бумаги для печати.

«Цены на офисную бумагу значительно выросли на фоне европейских санкций. На сайтах интернет-магазинов „Бюро“ и „Читай город“ жителям ХМАО предлагают купить пачку популярной бумаги марки Svetocopy за 1290-1400 рублей», — сообщает журналист агентства.

По сообщению корреспондента, в гипермаркете «Лента» бумага того же самого бренда стоит 1399 рублей. На маркетплейсах цены не ниже — Ozon предлагает упаковку за 1290 рублей, а Wildberries — практически 1900 рублей с доставкой. По сообщению источника из педагогического сообщества ХМАО, учителя вынуждены жестко экономить на бумаге. «Мы покупаем бумагу себе сами, поэтому вынуждены экономить, как можем. Мы печатаем на оборотках и черновиках, потому как найти бумагу по адекватной цене практически нереально. Что будем делать, когда закончатся запасы никто не знает», — говорит педагог.

Ранее URA.RU сообщало, что в торговых сетях ХМАО взлетели цены на средства гигиены. В торговой сети «Лента» за полторы недели в 2,5 раза взлетели цены на женские прокладки, посетительницы торговой сети массово раскупают их. Резкий ажиотаж на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в магазинах округа начался после введения западных санкций. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Власти ХМАО же заявляли, что люди искусственно создавали дефицит на продукты и непродовольственные товары, запасы продовольствия же, по версии чиновников есть, а цены на товары первой необходимости контролируются.

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