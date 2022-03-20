20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Просившим у Махонина помощи туристам отменили вывозной рейс

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, салон, самолет, стюардесса, т
Обещанный пермякам рейс из Хургады в РФ отменили Фото:
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Группа пермских туристов, которая еще 11 марта должна была вернуться домой, до сих пор не может вылететь из Египта. Обещанный ранее рейс до Самары отменили, рассказала URA.RU туристка Инна Словикова. Из Перми, несмотря на обращения к губернатору Дмитрию Махонину, никто на связь не выходил.

«Рейс [назначенный на 21 марта] отменили. Сегодня на вылет должно было стоять три рейса: в Самару, Новосибирск и Москву. Ни один не полетит», — сообщила Словикова.

Ранее группу пермяков, отдыхавших в Египте, туроператор после окончания срока путевок свез в один отель Хургады. Туристам с 10 марта обещают вывезти их домой в ближайшее время, но до сих пор авиарейса они не дождались. В конце прошлой недели в график на 21 марта поставили рейс до Самары, на котором пермякам предложили добраться до России. Несмотря на неудобство с логистикой туристам пришлось согласиться. При этом они просили помощи у главы Прикамья Махонина с организацией прямого трансфера из Самары в Пермь.

Росавиация 5 марта объявила, что рекомендует авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить зарубежные рейсы. В Ассоциации туроператоров РФ рассказывают, что проблему вывоза туристов из Египта стали решать за счет привлечения казахстанского перевозчика. Так, 21 марта рейс авиакомпании SCAT из Шарм-Эль-Шейха приземлился во Внуково.

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Группа пермских туристов, которая еще 11 марта должна была вернуться домой, до сих пор не может вылететь из Египта. Обещанный ранее рейс до Самары отменили, рассказала URA.RU туристка Инна Словикова. Из Перми, несмотря на обращения к губернатору Дмитрию Махонину, никто на связь не выходил. «Рейс [назначенный на 21 марта] отменили. Сегодня на вылет должно было стоять три рейса: в Самару, Новосибирск и Москву. Ни один не полетит», — сообщила Словикова. Ранее группу пермяков, отдыхавших в Египте, туроператор после окончания срока путевок свез в один отель Хургады. Туристам с 10 марта обещают вывезти их домой в ближайшее время, но до сих пор авиарейса они не дождались. В конце прошлой недели в график на 21 марта поставили рейс до Самары, на котором пермякам предложили добраться до России. Несмотря на неудобство с логистикой туристам пришлось согласиться. При этом они просили помощи у главы Прикамья Махонина с организацией прямого трансфера из Самары в Пермь. Росавиация 5 марта объявила, что рекомендует авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить зарубежные рейсы. В Ассоциации туроператоров РФ рассказывают, что проблему вывоза туристов из Египта стали решать за счет привлечения казахстанского перевозчика. Так, 21 марта рейс авиакомпании SCAT из Шарм-Эль-Шейха приземлился во Внуково.
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