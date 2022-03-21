Федералы продлили контракт директору свердловской ГТРК

21 марта 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

По словам Ирины Щукиной (справа), никаких кандидатов кроме нее не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директору свердловского филиала «ГТРК «Урал» Ирине Щукиной продлили контракт на три года. Об этом URA.RU сообщил источник из медиатусовки региона и подтвердила сама Щукина. «Ирине Щукиной продлили контракт на три года. При этом она являлась не единственным кандидатом. Но решение было принято в ее пользу, потому что остальные кандидатуры сами слетели», — сообщил инсайдер. Собеседник также подчеркнул, что продление контракта было под угрозой, потому как наравне с главой ГТРК «Урал» рассматривались серьезные кандидатуры из мира журналистики. Директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина информацию о продлении контракта подтвердила. «Да, действительно [продлили на три года]», — отметила она. Щукина также добавила, что информация о других кандидатах не соответствует действительности. Ирина Щукина была назначена на должность директора «ГТРК «Урал» 17 марта 2011 года. Она заняла место после того, как скончался прежний руководитель телекомпании Александр Шукшин. В 2021 году срок контракта между ГТРК «Урал» и Щукиной истек. Инсайдер сообщал, что медиаменеджер пыталась добиться гарантий продления своего контракта у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Однако утвердительного ответа не получила. Также источники ожидали, что в ситуацию с продлением контракта может вмешаться директор объединенного областного телевизионного холдинга Элеонора Расулова, что снизило бы шансы Щукиной на положительный исход. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директору свердловского филиала «ГТРК «Урал» Ирине Щукиной продлили контракт на три года. Об этом URA.RU сообщил источник из медиатусовки региона и подтвердила сама Щукина. «Ирине Щукиной продлили контракт на три года. При этом она являлась не единственным кандидатом. Но решение было принято в ее пользу, потому что остальные кандидатуры сами слетели», — сообщил инсайдер. Собеседник также подчеркнул, что продление контракта было под угрозой, потому как наравне с главой ГТРК «Урал» рассматривались серьезные кандидатуры из мира журналистики. Директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина информацию о продлении контракта подтвердила. «Да, действительно [продлили на три года]», — отметила она. Щукина также добавила, что информация о других кандидатах не соответствует действительности. Ирина Щукина была назначена на должность директора «ГТРК «Урал» 17 марта 2011 года. Она заняла место после того, как скончался прежний руководитель телекомпании Александр Шукшин. В 2021 году срок контракта между ГТРК «Урал» и Щукиной истек. Инсайдер сообщал, что медиаменеджер пыталась добиться гарантий продления своего контракта у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Однако утвердительного ответа не получила. Также источники ожидали, что в ситуацию с продлением контракта может вмешаться директор объединенного областного телевизионного холдинга Элеонора Расулова, что снизило бы шансы Щукиной на положительный исход.