Федералы продлили контракт директору свердловской ГТРК

Директору свердловского филиала «ГТРК «Урал» Ирине Щукиной продлили контракт на три года. Об этом URA.RU сообщил источник из медиатусовки региона и подтвердила сама Щукина.
«Ирине Щукиной продлили контракт на три года. При этом она являлась не единственным кандидатом. Но решение было принято в ее пользу, потому что остальные кандидатуры сами слетели», — сообщил инсайдер.
Собеседник также подчеркнул, что продление контракта было под угрозой, потому как наравне с главой ГТРК «Урал» рассматривались серьезные кандидатуры из мира журналистики. Директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина информацию о продлении контракта подтвердила. «Да, действительно [продлили на три года]», — отметила она. Щукина также добавила, что информация о других кандидатах не соответствует действительности.
Ирина Щукина была назначена на должность директора «ГТРК «Урал» 17 марта 2011 года. Она заняла место после того, как скончался прежний руководитель телекомпании Александр Шукшин. В 2021 году срок контракта между ГТРК «Урал» и Щукиной истек. Инсайдер сообщал, что медиаменеджер пыталась добиться гарантий продления своего контракта у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Однако утвердительного ответа не получила. Также источники ожидали, что в ситуацию с продлением контракта может вмешаться директор объединенного областного телевизионного холдинга Элеонора Расулова, что снизило бы шансы Щукиной на положительный исход.
Директору свердловского филиала «ГТРК «Урал» Ирине Щукиной продлили контракт на три года. Об этом URA.RU сообщил источник из медиатусовки региона и подтвердила сама Щукина. «Ирине Щукиной продлили контракт на три года. При этом она являлась не единственным кандидатом. Но решение было принято в ее пользу, потому что остальные кандидатуры сами слетели», — сообщил инсайдер. Собеседник также подчеркнул, что продление контракта было под угрозой, потому как наравне с главой ГТРК «Урал» рассматривались серьезные кандидатуры из мира журналистики. Директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина информацию о продлении контракта подтвердила. «Да, действительно [продлили на три года]», — отметила она. Щукина также добавила, что информация о других кандидатах не соответствует действительности. Ирина Щукина была назначена на должность директора «ГТРК «Урал» 17 марта 2011 года. Она заняла место после того, как скончался прежний руководитель телекомпании Александр Шукшин. В 2021 году срок контракта между ГТРК «Урал» и Щукиной истек. Инсайдер сообщал, что медиаменеджер пыталась добиться гарантий продления своего контракта у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Однако утвердительного ответа не получила. Также источники ожидали, что в ситуацию с продлением контракта может вмешаться директор объединенного областного телевизионного холдинга Элеонора Расулова, что снизило бы шансы Щукиной на положительный исход.