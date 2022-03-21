Певица Валерия вступилась за отстраненных паралимпийцев РФ. Видео заявления из ХМАО

21 марта 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Певица гордится силой духа паралимпийцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Певица Валерия вступилась за российских спортсменов, отстраненных от Паралимпиаде в Пекине. Она тепло поблагодарила паралимпийцев, власти РФ и ХМАО на закрытии Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске. Она назвала прошедшие соревнования праздником. «Я хочу поблагодарить волонтеров, которые помогли организовать этот праздник! Я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за то, что он поддержал этот турнир!.. Я хотела поблагодарить вас, дорогие наши герои! Дорогие наши спортсмены! Восхищаемся вами, гордимся силой духа, характером, мужеством вашим, волей к победе, несмотря ни на какие санкции, несмотря на дискриминацию Западом, вы желаете побеждать! Вы являете собой колоссальный пример для каждого из нас. Спасибо вам огромное!» — обратилась к собравшимся паралимпийцам Валерия. Певица прилетела в Ханты-Мансийск из Петербурга с концерта, посвященного восьмилетней годовщине воссоединения Крыма с Россией. Выступая в ХМАО, Валерия не забыла поблагодарить югорчан за гостеприимство и отдельно — губернатора ХМАО Наталью Комарову. В Играх в Ханты-Мансийске участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после отстранения 3 марта российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах ввели многие мировые спортивные ассоциации и федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Певица Валерия вступилась за российских спортсменов, отстраненных от Паралимпиаде в Пекине. Она тепло поблагодарила паралимпийцев, власти РФ и ХМАО на закрытии Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске. Она назвала прошедшие соревнования праздником. «Я хочу поблагодарить волонтеров, которые помогли организовать этот праздник! Я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за то, что он поддержал этот турнир!.. Я хотела поблагодарить вас, дорогие наши герои! Дорогие наши спортсмены! Восхищаемся вами, гордимся силой духа, характером, мужеством вашим, волей к победе, несмотря ни на какие санкции, несмотря на дискриминацию Западом, вы желаете побеждать! Вы являете собой колоссальный пример для каждого из нас. Спасибо вам огромное!» — обратилась к собравшимся паралимпийцам Валерия. Певица прилетела в Ханты-Мансийск из Петербурга с концерта, посвященного восьмилетней годовщине воссоединения Крыма с Россией. Выступая в ХМАО, Валерия не забыла поблагодарить югорчан за гостеприимство и отдельно — губернатора ХМАО Наталью Комарову. В Играх в Ханты-Мансийске участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после отстранения 3 марта российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах ввели многие мировые спортивные ассоциации и федерации.