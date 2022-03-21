Представитель Путина указал европейцам на кризис из-за США

21 марта 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал возможное эмбарго в отношение российской нефти Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Перспективы введения эмбарго на покупку российской нефти странами ЕС является «очень сложной темой». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Эта очень сложная тема активно обсуждается. Такое эмбарго очень серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок, и в худшую сторону на энергобаланс в Европе. Американцы при этом останутся при своем и будут чувствовать себя гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело, ведь это решение, которое ударит по всем», — сообщил Песков во время общения с журналистами. Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России. Причиной для новых ограничений против России стала операция на территории Украины. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Перспективы введения эмбарго на покупку российской нефти странами ЕС является «очень сложной темой». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Эта очень сложная тема активно обсуждается. Такое эмбарго очень серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок, и в худшую сторону на энергобаланс в Европе. Американцы при этом останутся при своем и будут чувствовать себя гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело, ведь это решение, которое ударит по всем», — сообщил Песков во время общения с журналистами. Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России. Причиной для новых ограничений против России стала операция на территории Украины. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.