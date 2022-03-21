Bloomberg: Россия нашла нового крупного покупателя для нефти

21 марта 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Индийские нефтеперерабатывающие заводы скупают российскую нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия нашла нового крупного покупателя для нефти. Индийские нефтеперерабатывающие заводы скупают российскую нефть марки Urals. «Индия стремится покупать больше российской нефти по выгодным ценам, поскольку покупатели из США в Европу избегают ее нефти после вторжения в Украину», — пишет издание Bloomberg. Там отметили, что власти Индии рассматривает обходные пути, включая платежи в местной валюте (рупиях), привязанные к доллару США за покупку нефти. Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна оставляет открытыми все варианты, чтобы посмотреть, сколько российской нефти она может импортировать. По данным правительства Индии, в 2021 году на долю нефти из России приходилось 2% от общего объема закупок из-за рубежа, или около 33 миллионов баррелей. Ближний Восток был крупнейшим поставщиком в Индию, на долю которого приходилось более 60% импорта. Агентство Reuters сообщает, что Евросоюз разрабатывает пятый пакет санкций, в том числе введение нефтяного эмбарго с целью прекратить спецоперацию РФ на Украине. Ранее Европа ввела четвертый пакет санкций против России. Лидеры западных стран заявляли, что санкции должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию, но не оккупацию. Российские власти ранее отмечали, что спецоперация на Украине проводится вынужденно. Так, на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия нашла нового крупного покупателя для нефти. Индийские нефтеперерабатывающие заводы скупают российскую нефть марки Urals. «Индия стремится покупать больше российской нефти по выгодным ценам, поскольку покупатели из США в Европу избегают ее нефти после вторжения в Украину», — пишет издание Bloomberg. Там отметили, что власти Индии рассматривает обходные пути, включая платежи в местной валюте (рупиях), привязанные к доллару США за покупку нефти. Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна оставляет открытыми все варианты, чтобы посмотреть, сколько российской нефти она может импортировать. По данным правительства Индии, в 2021 году на долю нефти из России приходилось 2% от общего объема закупок из-за рубежа, или около 33 миллионов баррелей. Ближний Восток был крупнейшим поставщиком в Индию, на долю которого приходилось более 60% импорта. Агентство Reuters сообщает, что Евросоюз разрабатывает пятый пакет санкций, в том числе введение нефтяного эмбарго с целью прекратить спецоперацию РФ на Украине. Ранее Европа ввела четвертый пакет санкций против России. Лидеры западных стран заявляли, что санкции должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию, но не оккупацию. Российские власти ранее отмечали, что спецоперация на Украине проводится вынужденно. Так, на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».