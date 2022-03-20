Уточняется, что таким образом продавцы стараются снизить риск дефицита бумаги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В магазине канцтоваров «Читай-город» офисную бумагу А4 продают не более чем одну пачку в одни руки. Об этом уведомляют продавцы и установлены соответствующие таблички в магазине, сообщает корреспондент URA.RU.

«Бумага Svetocopy, „Снегурочка“ и Ballet Classic продается на кассе по одной пачке в руки одному покупателю», — сообщается в объявлении. Продавцы уточняют, что такая мера обоснована резко возросшим спросом на бумагу формата А4, а также снижением риска дефицита.

Однако в других магазинах канцелярии такого нет. В «Магмике» сами же продавцы говорят, что можно брать неограниченное количество бумаги. «Берите хоть все, что осталось. У нас подобных ограничений нет», — делятся продавцы в магазинах канцтоваров «Магмика».

В последние недели цены на бумагу в России выросли более чем в 2-3 раза. Из-за этого многие бюджетные учреждения, включая администрацию Екатеринбурга, начали экономить на бумаге. По информации СМИ, несколько производителей в разных регионах приостановили выпуск форматной бумаги, из-за отмены поставок отбеливающего реагента из-за Европы. Еще одной версией предположили, что дефицит возник из-за ухода из России нескольких зарубежных компаний, владеющих целюлозно-бумажными комбинатами.

Международные компании, приносившие огромный вклад в российскую экономику, начали покидать рынок РФ из-за спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях главы стран делали акцент на нанесении сильнейшего ущерб российской экономике и ее социальной и гуманитарным сферам. Президент РФ Владимир Путин позднее отреагировал на это, заявив, что такие меры, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, являются агрессией и способами ведения политической, информационной и экономической войны против России.

Ограничения в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Гринвич» Фото: Максим Кириллов © URA.RU

Объявление в магазине «Читай-город» на улице Вайнера Фото: Максим Кириллов © URA.RU

Стоимость офисной бумаги в магазине «Читай-город» составляет от 1299 рублей Фото: Максим Кириллов © URA.RU

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