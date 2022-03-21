Врач Хорошев рассказал о смертельной опасности антидепрессантов

22 марта 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Только специалист может помочь в решении психологических проблем Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Самостоятельный прием антидепрессантов может нанести непоправимый вред человеку и даже закончиться смертью. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-невролог Павел Хорошев. «Если мы говорим об антидепрессантах, принимать их самостоятельно нельзя. Они могут нести вред микропсихике. Они могут буквально убить человека, поскольку в момент воздействия он может находиться, например, за рулем. Даже если он выберет ничтожную дозировку, это приведет к какому-то расстройству, человек погибнет, и еще людей с собой унесет», — сказал Павел Хорошев. Как объяснил невролог, антидепрессанты являются одними из опасных медицинских препаратов. «Если сравнивать все рецептурные препараты, которые выписываются по назначению врача, и ранжировать их по вредности, то антидепрессанты будут находиться в самой опасной зоне. Опаснее них только бесконтрольный прием препаратов от онкологии. Все антибиотики, которые люди каким-то образом покупают и принимают самостоятельно, в сравнении с антидепрессантами несут ничтожный вред», — подчеркнул врач. Только специалист может помочь в решении психологических проблем, отметил Хорошев. «Психика человека, тем более измененная психика, это темные воды и тонкий лед. И уж тем более я бы никому не рекомендовал ходить по этому тонкому льду с темными омутами, вооружившись справочниками, и не имея образования в клинической психологии», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самостоятельный прием антидепрессантов может нанести непоправимый вред человеку и даже закончиться смертью. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-невролог Павел Хорошев. «Если мы говорим об антидепрессантах, принимать их самостоятельно нельзя. Они могут нести вред микропсихике. Они могут буквально убить человека, поскольку в момент воздействия он может находиться, например, за рулем. Даже если он выберет ничтожную дозировку, это приведет к какому-то расстройству, человек погибнет, и еще людей с собой унесет», — сказал Павел Хорошев. Как объяснил невролог, антидепрессанты являются одними из опасных медицинских препаратов. «Если сравнивать все рецептурные препараты, которые выписываются по назначению врача, и ранжировать их по вредности, то антидепрессанты будут находиться в самой опасной зоне. Опаснее них только бесконтрольный прием препаратов от онкологии. Все антибиотики, которые люди каким-то образом покупают и принимают самостоятельно, в сравнении с антидепрессантами несут ничтожный вред», — подчеркнул врач. Только специалист может помочь в решении психологических проблем, отметил Хорошев. «Психика человека, тем более измененная психика, это темные воды и тонкий лед. И уж тем более я бы никому не рекомендовал ходить по этому тонкому льду с темными омутами, вооружившись справочниками, и не имея образования в клинической психологии», — добавил собеседник агентства.