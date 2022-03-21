Гости Паралимпиады рассказали, чем их удивила столица ХМАО

21 марта 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Иностранцы хотели получше узнать историю Ханты-Мансийска и Югры Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Спортсмены и представители зарубежных делегаций во время экскурсии оценили Ханты-Мансийск, в котором с 16 по 20 марта проходили зимние Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Особенно им понравились природа, архитектура и история города, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы попросили волонтера соревнований показать нам город. Думаю, мы прошли по всему Ханты-Мансийску. Например, когда были в парке Победы, нам очень подробно рассказали: с какими годами связаны места, имена и мероприятия. Было очень интересно, правда грустно», — поделилась впечатлениями с URA.RU сноубордистка из Армении Лусине Карапетян, взявшая золотую медаль Игр. Чемпионку также впечатлило здание Дома шахмат, а также посещение стелы «Первооткрывателям земли Югорской»: «Мы поехали в армянскую общину в городе. Они нам показали стелу на холме. Было все видно прям до Иртыша. Потом нам рассказали, до какого уровня поднимается Иртыш и как паводок накрывает город». В будущем спортсменка хотела бы поехать посмотреть нефтяные скважины в ХМАО. Генсекретарь паралимпийского комитета Таджикистана Абдурауф Алимов также хотел познакомиться с историей региона. Как он признался, его впечатлил Музей природы и человека, причем не только экспонатами, но и наличием пандусов. Собеседник подчеркнул, что здания, построенные до 1970-х годов, в отличие от стеклянных высоток «с чем-то связаны, у них есть история». По мнению Алимова, в Ханты-Мансийске неправильная политика градостроительства: «Если строится улица, проспект, должны быть дома как-то друг на друга похожие, в том числе по высоте. У нас [в Душанбе] сейчас, когда строят микрорайоны, ставят такие условия. А в Ханты-Мансийске все вразнобой». В зимних Играх в Ханты-Мансийске участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Соревнования были организованы после отстранения 3 марта российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах ввели многие мировые спортивные ассоциации и федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спортсмены и представители зарубежных делегаций во время экскурсии оценили Ханты-Мансийск, в котором с 16 по 20 марта проходили зимние Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Особенно им понравились природа, архитектура и история города, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы попросили волонтера соревнований показать нам город. Думаю, мы прошли по всему Ханты-Мансийску. Например, когда были в парке Победы, нам очень подробно рассказали: с какими годами связаны места, имена и мероприятия. Было очень интересно, правда грустно», — поделилась впечатлениями с URA.RU сноубордистка из Армении Лусине Карапетян, взявшая золотую медаль Игр. Чемпионку также впечатлило здание Дома шахмат, а также посещение стелы «Первооткрывателям земли Югорской»: «Мы поехали в армянскую общину в городе. Они нам показали стелу на холме. Было все видно прям до Иртыша. Потом нам рассказали, до какого уровня поднимается Иртыш и как паводок накрывает город». В будущем спортсменка хотела бы поехать посмотреть нефтяные скважины в ХМАО. Генсекретарь паралимпийского комитета Таджикистана Абдурауф Алимов также хотел познакомиться с историей региона. Как он признался, его впечатлил Музей природы и человека, причем не только экспонатами, но и наличием пандусов. Собеседник подчеркнул, что здания, построенные до 1970-х годов, в отличие от стеклянных высоток «с чем-то связаны, у них есть история». По мнению Алимова, в Ханты-Мансийске неправильная политика градостроительства: «Если строится улица, проспект, должны быть дома как-то друг на друга похожие, в том числе по высоте. У нас [в Душанбе] сейчас, когда строят микрорайоны, ставят такие условия. А в Ханты-Мансийске все вразнобой». В зимних Играх в Ханты-Мансийске участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Соревнования были организованы после отстранения 3 марта российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах ввели многие мировые спортивные ассоциации и федерации.