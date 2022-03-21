Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева покинула Россию. Она уехала волонтером в Польшу.
«Бывшая участница группы „ВИА Гра“, родившаяся в Днепропетровской области Украины, по всей видимости уехала в Польшу и работает сейчас волонтером в одном из центров, собирающих гуманитарную помощь для украинцев», — сообщает газета «МК».
Брежнева взяла с собой младшую дочь. Некоторые поклонники раскритиковали артистку назвав ее «лживой и продажной», так как она много лет работала в России.
Ранее народная артистка России Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться. Теперь она будет жить с детьми в Латвии. Об этом она рассказала в своем интервью Екатерине Гордеевой.
Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева покинула Россию. Она уехала волонтером в Польшу. «Бывшая участница группы „ВИА Гра“, родившаяся в Днепропетровской области Украины, по всей видимости уехала в Польшу и работает сейчас волонтером в одном из центров, собирающих гуманитарную помощь для украинцев», — сообщает газета «МК». Брежнева взяла с собой младшую дочь. Некоторые поклонники раскритиковали артистку назвав ее «лживой и продажной», так как она много лет работала в России. Ранее народная артистка России Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться. Теперь она будет жить с детьми в Латвии. Об этом она рассказала в своем интервью Екатерине Гордеевой.