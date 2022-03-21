Вера Брежнева покинула Россию

21 марта 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Вера Брежнева работает в Польше волонтером Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева покинула Россию. Она уехала волонтером в Польшу. «Бывшая участница группы „ВИА Гра“, родившаяся в Днепропетровской области Украины, по всей видимости уехала в Польшу и работает сейчас волонтером в одном из центров, собирающих гуманитарную помощь для украинцев», — сообщает газета « МК». Брежнева взяла с собой младшую дочь. Некоторые поклонники раскритиковали артистку назвав ее «лживой и продажной», так как она много лет работала в России. Ранее народная артистка России Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться. Теперь она будет жить с детьми в Латвии. Об этом она рассказала в своем интервью Екатерине Гордеевой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева покинула Россию. Она уехала волонтером в Польшу. «Бывшая участница группы „ВИА Гра“, родившаяся в Днепропетровской области Украины, по всей видимости уехала в Польшу и работает сейчас волонтером в одном из центров, собирающих гуманитарную помощь для украинцев», — сообщает газета «МК». Брежнева взяла с собой младшую дочь. Некоторые поклонники раскритиковали артистку назвав ее «лживой и продажной», так как она много лет работала в России. Ранее народная артистка России Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться. Теперь она будет жить с детьми в Латвии. Об этом она рассказала в своем интервью Екатерине Гордеевой.