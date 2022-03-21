Вера Брежнева покинула Россию

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, панель с Верой Брежневой, третий день. Москва, брежнева вера
Вера Брежнева работает в Польше волонтером Фото:
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Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева покинула Россию. Она уехала волонтером в Польшу.

«Бывшая участница группы „ВИА Гра“, родившаяся в Днепропетровской области Украины, по всей видимости уехала в Польшу и работает сейчас волонтером в одном из центров, собирающих гуманитарную помощь для украинцев», — сообщает газета «МК».

Брежнева взяла с собой младшую дочь. Некоторые поклонники раскритиковали артистку назвав ее «лживой и продажной», так как она много лет работала в России.

Ранее народная артистка России Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться. Теперь она будет жить с детьми в Латвии. Об этом она рассказала в своем интервью Екатерине Гордеевой.

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Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева покинула Россию. Она уехала волонтером в Польшу. «Бывшая участница группы „ВИА Гра“, родившаяся в Днепропетровской области Украины, по всей видимости уехала в Польшу и работает сейчас волонтером в одном из центров, собирающих гуманитарную помощь для украинцев», — сообщает газета «МК». Брежнева взяла с собой младшую дочь. Некоторые поклонники раскритиковали артистку назвав ее «лживой и продажной», так как она много лет работала в России. Ранее народная артистка России Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться. Теперь она будет жить с детьми в Латвии. Об этом она рассказала в своем интервью Екатерине Гордеевой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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