Доктор наук назвал два последствия самостоятельного лечения кашля

21 марта 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Нельзя одновременно применять отхаркивающие и противокашлевые средства Фото: Анна Майорова © URA.RU Одновременное применение отхаркивающих и противокашлевых средств может привести к застаиванию мокроты в дыхательных путях. Также неправильное лечение кашля при острых заболеваниях органов дыхания ведет к их переходу в хроническую форму. Об этом в беседе с URA.RU рассказали главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев и инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко. «Нельзя одновременно пить препараты отхаркивающие и противокашлевые, потому что первые средства, мукосекретолитики, разжижают мокроту и облегчают ее выведение из легких, а вторые наоборот мешают этому, подавляя кашлевой рефлекс. В итоге слизь будет скапливаться в бронхах. Нужно рационально выбирать терапию, в зависимости от того, какая причина кашля, какой он, сухой, то есть непродуктивный, или влажный, то есть продуктивный. Все эти тонкости может знать только врач», — подчеркнул Сергей Токарев. По словам доктора наук, одновременное применение разноплановых препаратов может затянуть процесс выздоровления. «При использовании разнонаправленных средств вместе может произойти снижение эффективности препаратов, процесс лечения может затянуться на длительное время, а так же может возникнуть ряд осложнений со стороны органов дыхания, вплоть до перерастания в хроническую форму», — добавил Токарев. Татьяна Чаленко объяснила, что кашель является защитным механизмом для выталкивания бактерий из верхних дыхательных путей. «Продуктивный кашель — это защитный механизм выталкивания бактерий из дыхательных путей. И если вы не знаете, какой у вас кашель, вы начинаете пить два таких взаиморазных препарата, в итоге слизь никуда не эвакуируется, стоит в нижних дыхательных путях. Противокашлевые блокирующие препараты должны применяться при сухом кашле. Однако обычному человеку это очень сложно дифференцировать», — заявила она. Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиника» Ольга Мальченко назвала причины возникновения кашля при «Омикроне». Он появляется из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Поэтому лечить такой кашель муколитическими средствами, вызывающими мокроту, нельзя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одновременное применение отхаркивающих и противокашлевых средств может привести к застаиванию мокроты в дыхательных путях. Также неправильное лечение кашля при острых заболеваниях органов дыхания ведет к их переходу в хроническую форму. Об этом в беседе с URA.RU рассказали главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев и инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко. «Нельзя одновременно пить препараты отхаркивающие и противокашлевые, потому что первые средства, мукосекретолитики, разжижают мокроту и облегчают ее выведение из легких, а вторые наоборот мешают этому, подавляя кашлевой рефлекс. В итоге слизь будет скапливаться в бронхах. Нужно рационально выбирать терапию, в зависимости от того, какая причина кашля, какой он, сухой, то есть непродуктивный, или влажный, то есть продуктивный. Все эти тонкости может знать только врач», — подчеркнул Сергей Токарев. По словам доктора наук, одновременное применение разноплановых препаратов может затянуть процесс выздоровления. «При использовании разнонаправленных средств вместе может произойти снижение эффективности препаратов, процесс лечения может затянуться на длительное время, а так же может возникнуть ряд осложнений со стороны органов дыхания, вплоть до перерастания в хроническую форму», — добавил Токарев. Татьяна Чаленко объяснила, что кашель является защитным механизмом для выталкивания бактерий из верхних дыхательных путей. «Продуктивный кашель — это защитный механизм выталкивания бактерий из дыхательных путей. И если вы не знаете, какой у вас кашель, вы начинаете пить два таких взаиморазных препарата, в итоге слизь никуда не эвакуируется, стоит в нижних дыхательных путях. Противокашлевые блокирующие препараты должны применяться при сухом кашле. Однако обычному человеку это очень сложно дифференцировать», — заявила она. Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиника» Ольга Мальченко назвала причины возникновения кашля при «Омикроне». Он появляется из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Поэтому лечить такой кашель муколитическими средствами, вызывающими мокроту, нельзя.