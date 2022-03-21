Новый зам Комаровой забрал полномочия у другого вице-губернатора

У нового заместителя губернатора ХМАО Азата Ислаева появился курируемый департамент Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Новый заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев получил в кураторство окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта, который раньше находился в зоне ответственности другого вице-губернатора — Евгения Адамова. Информация об этом размещена на сайте официальных органов государственной власти Югры.

«Имеет в ведении исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано на сайте. Прежде эти полномочия принадлежали другому заместителю губернатора ХМАО — Евгению Адамову.

Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU предположил, что новый заместитель губернатора ХМАО может являться креатурой вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. «Они оба выходцы из Казани. Хуснуллин сейчас на пике аппаратного влияния. И для него было бы важно поставить своего человека управляющим дорожно-транспортным бюджетом в таком серьезном регионе, как Ханты-Мансийский автономный округ. А для окружных властей взаимодействие с вице-премьером, который курирует строительство и отчасти дорожное хозяйство, логично и правильно», — считает Безделов.

URA.RU ранее сообщало, что Ислаев был назначен заместителем губернатора ХМАО по пространственному развитию и городской среде. До этого он работал вице-мэром Владивостока.

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