Кадыров: чеченские силовики приступили к штурму Мариуполя

21 марта 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Кадыров похвалил Адама Делимханова за его руководство штурмовой операцией Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченские бойцы под руководством депутата Госдумы РФ Адама Делимханова приступили к штурму Мариуполя. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Чеченские бойцы успешно продвигаются в мариупольском направлении. После взятия и зачистки крупного завода „Азовсталь“ они приступили непосредственно к штурму города, освобождая квартал за кварталом», — написал Кадыров в Telegram. Он поблагодарил Адама Делимханова, который руководит штурмовой операцией. По словам Кадырова, благодаря грамотному распределению сил и средств чеченские бойцы не только ликвидируют огневые позиции, но и обеспечивают надежное прикрытие остальным «боевым товарищам из воинских формирований России». Глава Чеченской Республики пообещал, что в ближайшее время Мариуполь будет освобожден от украинских националистов и бандеровцев. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями являются демилитаризация и денацификация. Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие, иначе ВС РФ придется «выбить его из рук» украинских военных. Он регулярно говорит о том, что не перестает восхищаться «героизмом и мужеством чеченцев, которые готовы сражаться бок о бок со своими братьями» в интересах России. По его словам, добровольцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, «перевоспитали националистов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чеченские бойцы под руководством депутата Госдумы РФ Адама Делимханова приступили к штурму Мариуполя. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Чеченские бойцы успешно продвигаются в мариупольском направлении. После взятия и зачистки крупного завода „Азовсталь“ они приступили непосредственно к штурму города, освобождая квартал за кварталом», — написал Кадыров в Telegram. Он поблагодарил Адама Делимханова, который руководит штурмовой операцией. По словам Кадырова, благодаря грамотному распределению сил и средств чеченские бойцы не только ликвидируют огневые позиции, но и обеспечивают надежное прикрытие остальным «боевым товарищам из воинских формирований России». Глава Чеченской Республики пообещал, что в ближайшее время Мариуполь будет освобожден от украинских националистов и бандеровцев. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями являются демилитаризация и денацификация. Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие, иначе ВС РФ придется «выбить его из рук» украинских военных. Он регулярно говорит о том, что не перестает восхищаться «героизмом и мужеством чеченцев, которые готовы сражаться бок о бок со своими братьями» в интересах России. По его словам, добровольцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, «перевоспитали националистов».