Кадыров призвал украинских националистов сложить оружие. «Либо мы выбьем его из ваших рук»

19 марта 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Украинским националистам следует добровольно сдать и принять заслуженное наказание. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В противном случае он пригрозил им карательными мерами. «Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором времени очередь дойдет до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — написал Кадыров в своем telegram-канале, комментируя кадры с захваченными в плен националистами. «Эти обладатели чистых кровей всячески притесняли, пытали и убивали своих соотечественников за безобидные высказывания, обвиняя в госизмене. А сейчас под объективом камеры в унисон выкрикивают крылатое в наших краях выражение», — подчеркивает он. Кадыров отмечает, что «проверенная тактика» украинских националистов — использование мирных граждан в качестве прикрытия или, когда их нет, — бег без оглядки, в последнее время «не дает ожидаемого результата». Ранее Кадыров сообщал, что чеченский спецназ нашел на Украине националистов, которые избивали своих же граждан за слова «Ахмат — сила». «Они [националисты] наивно думали, что их не найдут и преступление останется безнаказанным. Нашли. Объяснили. Перевоспитали», — написал Кадров в своем в telegram-канале. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам российского президента Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, а не причинение вреда мирным гражданам. Рамзан Кадыров отмечал, что чеченские силовики действуют на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Он призывал мирных жителей не реагировать на призывы националистов и не вступать в ряды добровольцев.