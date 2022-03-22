Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский ведет Украину к распаду

Алексей Журавко заявил, что Зеленский толкает Украину к потерям своих территорий Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чем быстрее президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование ситуации в стране, тем больше ее границ сохранится. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше будет для всей Украины и ее целостности. Тем больше будет шансов сохраниться в нынешних границах и не допустить распада государства», — сказал Журавко в разговоре с РИА «Новости».

По мнению политика, сейчас украинский лидер продолжает выполнять приказы американцев. «Сегодня Зеленский использует украинский народ как пушечное мясо. Самое страшное, что он подставляет под удар украинский народ», — подытожил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля инициировал проведение спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию республики. По словам главы государства, спецоперация стала вынужденным ответом на многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение».