Пленный солдат ВСУ признался, что для него было совершенно неприемлемым убивать детей Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины ставили перед солдатами вооруженных сил страны задачу держать оборону и не отступать. Об этом рассказала «Известиям» одна из плененных женщин, которая служила в ВСУ. По ее словам, Киев умалчивает о настоящих потерях среди солдат.

«Нашей задачей было оборонять часть и держаться. Из вооружения у нас были автоматы, сидели в части пока нам не предложили сдаться в плен русские. Мы либо задохнулись бы, умерли, либо сдались. Командование говорило держаться, сначала два дня, потом три. Украинские власти врут гражданам, рассказывая про маленькие потери. На самом деле, все обстоит совсем иначе», — передает telegram-канал «Известий» слова плененной женщины, которая служила в ВСУ.

Другой плененный солдат во время допроса признался, что не приемлет насилие. «Эта ненависть неприемлема. Мы не должны убивать детей, женщин, целые семьи. И вырезать кого-то мы тем более не должны. Я согласен с тем, что нас победили и заняли территорию, дальнейшее сопротивление просто привело бы к ненужным смертям. Если не приходишь по повестке, то до 10 лет могут посадить», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к россиянам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркнули, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. Вооруженные силы России продолжают высокоточным оружием уничтожать военные объекты в западной и южной частях Украины. Ранее ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО.

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