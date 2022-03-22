Депутат Госдумы призвал погасить часть штрафов водителей

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Экотакси. Тюмень, водитель, за рулем, водитель автомобиля
В Госдуме предложили погасить штрафы автомобилистов за некоторые нарушения ПДД Фото:

В России следует провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне давления западных санкций на граждан. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

«Предлагается освободить от административной ответственности граждан за совершение правонарушений в области дорожного движения, которые не представляют большую общественную опасность. В условиях экономической ситуации и на фоне санкций это является необходимой мерой», — сообщает RT со ссылкой на текст письма.

Отмечается, что амнистию предлагается не распространять на тех лиц, кто несет ответственность за вождение в нетрезвом виде. Также предлагается не распространять нововведение на людей, передавших управление автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Изменения в правилах получения прав ранее в разговоре с URA.RU анонсировал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, помимо ужесточения данных правил, изменится и сама медицинская справка. В ней появится пункт, указывающий из-за чего проводилось освидетельствование автомбилиста ранее.

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В России следует провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне давления западных санкций на граждан. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. «Предлагается освободить от административной ответственности граждан за совершение правонарушений в области дорожного движения, которые не представляют большую общественную опасность. В условиях экономической ситуации и на фоне санкций это является необходимой мерой», — сообщает RT со ссылкой на текст письма. Отмечается, что амнистию предлагается не распространять на тех лиц, кто несет ответственность за вождение в нетрезвом виде. Также предлагается не распространять нововведение на людей, передавших управление автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Изменения в правилах получения прав ранее в разговоре с URA.RU анонсировал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, помимо ужесточения данных правил, изменится и сама медицинская справка. В ней появится пункт, указывающий из-за чего проводилось освидетельствование автомбилиста ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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