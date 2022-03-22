Депутат Госдумы призвал погасить часть штрафов водителей

В Госдуме предложили погасить штрафы автомобилистов за некоторые нарушения ПДД Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России следует провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне давления западных санкций на граждан. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

«Предлагается освободить от административной ответственности граждан за совершение правонарушений в области дорожного движения, которые не представляют большую общественную опасность. В условиях экономической ситуации и на фоне санкций это является необходимой мерой», — сообщает RT со ссылкой на текст письма.

Отмечается, что амнистию предлагается не распространять на тех лиц, кто несет ответственность за вождение в нетрезвом виде. Также предлагается не распространять нововведение на людей, передавших управление автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Изменения в правилах получения прав ранее в разговоре с URA.RU анонсировал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, помимо ужесточения данных правил, изменится и сама медицинская справка. В ней появится пункт, указывающий из-за чего проводилось освидетельствование автомбилиста ранее.