В России ужесточили правила получения водительских прав

14 февраля 2022 в 08:36 Размер текста - 17 +

Водителям рассказали о новых правилах получения медсправки Фото: Анна Майорова © URA.RU Лишенные водительских прав россияне с марта 2022 года будут сдавать анализы для получения медицинской справки водителя. Об этом заявил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, для водителей, которые не нарушают правила дорожного движения, ничего не изменится. «Ранее, после лишения прав, делая медицинскую справку, автомобилист ее получал в общем порядке. Не сдавался анализ крови и другие определенные анализы. По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно», — рассказал Солдунов в разговоре с РИА «Новости». Также отмечается, что с марта данные справки видоизменятся. В них появится пункт, указывающий на то, из-за чего проводили медицинское освидетельствование, в связи с возвратом водительского удостоверения или нет. В России водителей могут лишить прав за езду без номеров или их скрытие, выезд на встречную полосу, а также вождение в нетрезвом виде. Также лишение прав срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей грозит за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, вождение в нетрезвом виде или передачу управления транспортом нетрезвому водителю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лишенные водительских прав россияне с марта 2022 года будут сдавать анализы для получения медицинской справки водителя. Об этом заявил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, для водителей, которые не нарушают правила дорожного движения, ничего не изменится. «Ранее, после лишения прав, делая медицинскую справку, автомобилист ее получал в общем порядке. Не сдавался анализ крови и другие определенные анализы. По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно», — рассказал Солдунов в разговоре с РИА «Новости». Также отмечается, что с марта данные справки видоизменятся. В них появится пункт, указывающий на то, из-за чего проводили медицинское освидетельствование, в связи с возвратом водительского удостоверения или нет. В России водителей могут лишить прав за езду без номеров или их скрытие, выезд на встречную полосу, а также вождение в нетрезвом виде. Также лишение прав срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей грозит за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, вождение в нетрезвом виде или передачу управления транспортом нетрезвому водителю.