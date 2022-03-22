Жители Мариуполя рассказали, как ели голубей и пили из бассейна

Жители Мариуполя рассказали об ужасах, творящихся в городе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Мариуполя, которым удалось эвакуироваться из города под обстрелами украинских националистов, ели голубей, чтобы выжить. По словам одной из местных жительниц, боевики батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) забрали у них всю пищу, поэтому им пришлось пить воду из бассейна.

«Мы жили без воды, азовцы у нас забрали все. Даже вытрусили в подвале матрасы, под которыми мы прятали остатки еды. Нас оставили без еды, сидели в подвале, где было 300 человек и 40 детей, мы ели голубей и пили воду из бассейна», — рассказала жительница Мариуполя, ее слова публикует telegram-канал «Звезды».

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее раскрыл, что ВСУ убивают в Мариуполе от 80 до 235 граждан в сутки. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов национального батальона «Азов» Николай Кравченко с позывным Крук. Минобороны РФ утром 21 марта открыло гумкоридоры из вышеупомянутого города, чтобы все желающие могли перейти на российскую или украинскую сторону.

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