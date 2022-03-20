Минобороны РФ откроет гумкоридоры из Мариуполя 21 марта

21 марта 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

Гуманитарные коридоры будут открыты с 10:00 по по московскому времени Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утром 21 марта российская сторона откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и западном направлении. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «С целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, а также на основе анализа содержания перехваченных только за сегодняшний день радиопереговоров отчаявшихся неонацистов, осознавших полную безысходность сложившегося для них положения и бессмысленность дальнейшего сопротивления, Российская Федерация с 10:00 мск завтра, 21 марта, открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и в западном направлениях», — сказал Мизинцев. Он сообщает, что с 09:00 будет установлена непрерывная связь между Россией и Украиной. В 9:30 объявят режим тишины. Это будет обозначено поднятием флагов обеих сторон. После этого по всем каналам связи обе стороны должны подтвердить готовность к введению режима тишины. Сам выход из города будет организован с 10:00 до 12:00 «всех без исключения вооруженных подразделения Украины и иностранных наемников». При этом им запрещено проносить какое-либо оружие и боеприпасы. С 12:00 пройдет одновременный пропуск гуманитарных колонн с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости. При этом российская сторона должна будет выходить с восточного направления, а украинская — с западного. Генерал Мизинцев подчеркнул, что все желающие эвакуироваться в Россию будут выезжать колоннами, сформированными РФ, а те, кто желает перебраться на украинскую территорию, будут эвакуированы колоннами, сформированными украинской стороной. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Тем не менее, в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Утром 21 марта российская сторона откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и западном направлении. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «С целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, а также на основе анализа содержания перехваченных только за сегодняшний день радиопереговоров отчаявшихся неонацистов, осознавших полную безысходность сложившегося для них положения и бессмысленность дальнейшего сопротивления, Российская Федерация с 10:00 мск завтра, 21 марта, открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и в западном направлениях», — сказал Мизинцев. Он сообщает, что с 09:00 будет установлена непрерывная связь между Россией и Украиной. В 9:30 объявят режим тишины. Это будет обозначено поднятием флагов обеих сторон. После этого по всем каналам связи обе стороны должны подтвердить готовность к введению режима тишины. Сам выход из города будет организован с 10:00 до 12:00 «всех без исключения вооруженных подразделения Украины и иностранных наемников». При этом им запрещено проносить какое-либо оружие и боеприпасы. С 12:00 пройдет одновременный пропуск гуманитарных колонн с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости. При этом российская сторона должна будет выходить с восточного направления, а украинская — с западного. Генерал Мизинцев подчеркнул, что все желающие эвакуироваться в Россию будут выезжать колоннами, сформированными РФ, а те, кто желает перебраться на украинскую территорию, будут эвакуированы колоннами, сформированными украинской стороной. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Тем не менее, в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.