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Чиновник-старожил из правительства ХМАО уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, сумка, портфель, сумка с документами
Глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов уходит на пенсию Фото:

Глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов, проработавший в окружном правительстве больше 20 лет, уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Время пришло, на пенсию решил выйти, внуками позаниматься. 30 марта у меня последний рабочий день. Сейчас я нахожусь в отпуске с последующим увольнением», — прокомментировал Пикунов. Он также добавил, что сейчас исполняет обязанности главы ведомства его заместитель — Алексей Ковалевский. «Я рекомендовал его кандидатуру на мое место. Но решение, безусловно, остается за губернатором [ХМАО Натальей Комаровой], — пояснил Пикунов. Нынешний глава Природнадзора Югры работает в окружном правительстве с 2000 года, в должности руководителя надзорного ведомства с 2010 года.

URA.RU ранее сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила нового заместителя губернатора по городской среде и пространственному развитию — Азата Ислаева. Он будет курировать департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры.

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Глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов, проработавший в окружном правительстве больше 20 лет, уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник. «Время пришло, на пенсию решил выйти, внуками позаниматься. 30 марта у меня последний рабочий день. Сейчас я нахожусь в отпуске с последующим увольнением», — прокомментировал Пикунов. Он также добавил, что сейчас исполняет обязанности главы ведомства его заместитель — Алексей Ковалевский. «Я рекомендовал его кандидатуру на мое место. Но решение, безусловно, остается за губернатором [ХМАО Натальей Комаровой], — пояснил Пикунов. Нынешний глава Природнадзора Югры работает в окружном правительстве с 2000 года, в должности руководителя надзорного ведомства с 2010 года. URA.RU ранее сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила нового заместителя губернатора по городской среде и пространственному развитию — Азата Ислаева. Он будет курировать департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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