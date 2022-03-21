Чиновник-старожил из правительства ХМАО уходит в отставку

Глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов уходит на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов, проработавший в окружном правительстве больше 20 лет, уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Время пришло, на пенсию решил выйти, внуками позаниматься. 30 марта у меня последний рабочий день. Сейчас я нахожусь в отпуске с последующим увольнением», — прокомментировал Пикунов. Он также добавил, что сейчас исполняет обязанности главы ведомства его заместитель — Алексей Ковалевский. «Я рекомендовал его кандидатуру на мое место. Но решение, безусловно, остается за губернатором [ХМАО Натальей Комаровой], — пояснил Пикунов. Нынешний глава Природнадзора Югры работает в окружном правительстве с 2000 года, в должности руководителя надзорного ведомства с 2010 года.

URA.RU ранее сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила нового заместителя губернатора по городской среде и пространственному развитию — Азата Ислаева. Он будет курировать департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры.