Аналитики предрекли подорожание мобильной связи

Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь на 10-20% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России мобильная связь может подорожать на 10-20% из-за кризиса, вызванного ситуацией на Украине. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сотовая связь подорожает уже в конце марта.

«У нас очень дешевая связь, и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2-2,5 раза. Поэтому повышать есть куда», — сказал Муртазин в разговоре с «Интерфаксом».

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, если спецоперация России на Украине и не завершится в первой половине 2022 года, то уже ко второй половине тарифы начнут расти. «Учитывая, что все оборудование, которое сейчас установлено на сетях GSM, 3G, LTE, импортное, а Nokia и Ericsson уже перестали работать, то это приведет к дальнейшему повышению», — сказал он.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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