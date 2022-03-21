21 марта 2022

В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за гибели машиниста

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие автобусов с китайскими гражданами в санаторий
Следователи начали разбираться, кто виноват в несчастном случае Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) следователи по результатам проверки гибели машиниста экскаватора возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе.

Машинист экскаватора 24 февраля выполнял работы по добыче песчано-гравийной смеси в карьере Иньвенского месторождения недалеко от деревни Лопатина. Во время работа он получил повреждения, от которых скончался на месте.

URA.RU ранее сообщало о другом случае. В Перми погиб рабочий, перегружая зерно из трюма сухогруза на территорию мукомольного завода.

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В Кудымкаре (Пермский край) следователи по результатам проверки гибели машиниста экскаватора возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе. Машинист экскаватора 24 февраля выполнял работы по добыче песчано-гравийной смеси в карьере Иньвенского месторождения недалеко от деревни Лопатина. Во время работа он получил повреждения, от которых скончался на месте. URA.RU ранее сообщало о другом случае. В Перми погиб рабочий, перегружая зерно из трюма сухогруза на территорию мукомольного завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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