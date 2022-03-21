В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за гибели машиниста

Следователи начали разбираться, кто виноват в несчастном случае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кудымкаре (Пермский край) следователи по результатам проверки гибели машиниста экскаватора возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе.

Машинист экскаватора 24 февраля выполнял работы по добыче песчано-гравийной смеси в карьере Иньвенского месторождения недалеко от деревни Лопатина. Во время работа он получил повреждения, от которых скончался на месте.

URA.RU ранее сообщало о другом случае. В Перми погиб рабочий, перегружая зерно из трюма сухогруза на территорию мукомольного завода.