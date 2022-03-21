21 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Жителей Тюменской области оставляют без прямых рейсов в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
Рейсы в столицу России станет недоступны для тоболяков с 27 марта Фото:

Из тобольского аэропорта Ремезов прекратят выполнять прямые рейсы в Москву, последний полет запланирован на 26 марта. Такие данные следуют из расписания авиагавани.

«Расписание. Тобольск — Москва, с 22 марта по 31 декабря. АК „Победа“, период выполнения рейсов — по 26 марта», — такие данные значатся на сайте тобольского аэропорта Ремезов.

Другими словами, до конца года из Тобольска больше не запланировано ни одного прямого рейса в Москву. А последний борт вылетит в столицу в конце марта. После этой даты в расписании остаются только один рейс в Новосибирск, и еще один — в Санкт-Петербург.

В УК «Аэропорты Регионов» направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что тоболяков оставили без прямого рейса в Санкт-Петербург, который должен был появиться еще 2 февраля. А из Тюмени запустят дополнительные рейсы в Москву.

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Из тобольского аэропорта Ремезов прекратят выполнять прямые рейсы в Москву, последний полет запланирован на 26 марта. Такие данные следуют из расписания авиагавани. «Расписание. Тобольск — Москва, с 22 марта по 31 декабря. АК „Победа“, период выполнения рейсов — по 26 марта», — такие данные значатся на сайте тобольского аэропорта Ремезов. Другими словами, до конца года из Тобольска больше не запланировано ни одного прямого рейса в Москву. А последний борт вылетит в столицу в конце марта. После этой даты в расписании остаются только один рейс в Новосибирск, и еще один — в Санкт-Петербург. В УК «Аэропорты Регионов» направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что тоболяков оставили без прямого рейса в Санкт-Петербург, который должен был появиться еще 2 февраля. А из Тюмени запустят дополнительные рейсы в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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