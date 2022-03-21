Жителей Тюменской области оставляют без прямых рейсов в Москву

22 марта 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Рейсы в столицу России станет недоступны для тоболяков с 27 марта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Из тобольского аэропорта Ремезов прекратят выполнять прямые рейсы в Москву, последний полет запланирован на 26 марта. Такие данные следуют из расписания авиагавани. «Расписание. Тобольск — Москва, с 22 марта по 31 декабря. АК „Победа“, период выполнения рейсов — по 26 марта», — такие данные значатся на сайте тобольского аэропорта Ремезов. Другими словами, до конца года из Тобольска больше не запланировано ни одного прямого рейса в Москву. А последний борт вылетит в столицу в конце марта. После этой даты в расписании остаются только один рейс в Новосибирск, и еще один — в Санкт-Петербург. В УК «Аэропорты Регионов» направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что тоболяков оставили без прямого рейса в Санкт-Петербург, который должен был появиться еще 2 февраля. А из Тюмени запустят дополнительные рейсы в Москву. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из тобольского аэропорта Ремезов прекратят выполнять прямые рейсы в Москву, последний полет запланирован на 26 марта. Такие данные следуют из расписания авиагавани. «Расписание. Тобольск — Москва, с 22 марта по 31 декабря. АК „Победа“, период выполнения рейсов — по 26 марта», — такие данные значатся на сайте тобольского аэропорта Ремезов. Другими словами, до конца года из Тобольска больше не запланировано ни одного прямого рейса в Москву. А последний борт вылетит в столицу в конце марта. После этой даты в расписании остаются только один рейс в Новосибирск, и еще один — в Санкт-Петербург. В УК «Аэропорты Регионов» направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что тоболяков оставили без прямого рейса в Санкт-Петербург, который должен был появиться еще 2 февраля. А из Тюмени запустят дополнительные рейсы в Москву.